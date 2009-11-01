13 آبان امتحان بزرگی برای جریان های سیاسی است / لزوم همبستگی همه نیروها

اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه در آستانه روز 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی قرار داریم، تصریح کرد: این روز یادگار امام خمینی (ره) در سه موضوع سخنرانی علیه کاپیتولاسیون، کشتار دانش آموزان و تسخیر لانه جاسوسی است و در این روز همه نیروهای جامعه بایستی در مبارزه با استکبار اعلام همبستگی کنند و هر نوع جدایی راه یا شعار متفرقه و یا رنگ خاص در این روز خدمت به آمریکا و اسرائیل است.

نماینده مردم تهران در مجلس هشتم افزود: در سال 57 همه گروه ها بدون آرم و نشان در راهپیمایی ها شرکت می کردند و فقط منافقین با آرم سازمان خود به صحنه می آمدند و همین امر باعث شد که راه آنان جدا شود.

بادامچیان تصریح کرد: 13 آبان مانند روز قدس امتحان بزرگی است برای کسانی که نام خود را جنبش سبز گذاشته اند و امیدواریم با رنگ خاص و شعار متفرقه کسی در این تجمع حاضر نشود چون در این صورت این افراد اعلام کرده اند که در خط آمریکا قرار دارند و ملت تکلیف خود را با آنان مشخص خواهد کرد.