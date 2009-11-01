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۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۲۳

بادامچیان در گفتگو با مهر:

13 آبان امتحان بزرگی برای جریان های سیاسی است / لزوم همبستگی همه نیروها

13 آبان امتحان بزرگی برای جریان های سیاسی است / لزوم همبستگی همه نیروها

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر لزوم همبستگی همه نیروها در راهپیمایی 13 آبان این روز را امتحانی بزرگ برای جریان های سیاسی ارزیابی کرد.

اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه در آستانه روز 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی قرار داریم، تصریح کرد: این روز یادگار امام خمینی (ره) در سه موضوع سخنرانی علیه کاپیتولاسیون، کشتار دانش آموزان و تسخیر لانه جاسوسی است و در این روز همه نیروهای جامعه بایستی در مبارزه با استکبار اعلام همبستگی کنند و هر نوع جدایی راه یا شعار متفرقه و یا رنگ خاص در این روز خدمت به آمریکا و اسرائیل است.

نماینده مردم تهران در مجلس هشتم افزود: در سال 57 همه گروه ها بدون آرم و نشان در راهپیمایی ها شرکت می کردند و فقط منافقین با آرم سازمان خود به صحنه می آمدند و همین امر باعث شد که راه آنان جدا شود.

بادامچیان تصریح کرد: 13 آبان مانند روز قدس امتحان بزرگی است برای کسانی که نام خود را جنبش سبز گذاشته اند و امیدواریم با رنگ خاص و شعار متفرقه کسی در این تجمع حاضر نشود چون در این صورت این افراد اعلام کرده اند که در خط آمریکا قرار دارند و ملت تکلیف خود را با آنان مشخص خواهد کرد.

کد مطلب 974710

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