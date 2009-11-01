مشهد مقام اول میزان افت آبهای زیر زمینی کشور را داراست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر علیرضا عاشوری صبح یکشنبه در همایش ارزشهای فرهنگی آب افزود: مطالعات میان رشته‌ای در عصر اخیر سهم عمده‌ ای در نهضت تولید علم دارند و این حوزه‌های تلفیقی می تواند به نزدیک شدن متخصصان و هم اندیشی در زمینه‌های مختلف منجر شود.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در حوزه فرهنگی - ادبی، اهمیت نمادین آب در زندگی بشر و نقش فرهنگی آن در ادیان، اساطیر، باورها و زندگی اجتماعی اقوام ایرانی و آثار ادبی فارسی مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در حوزه علوم زمین، آب شناسی و بهینه سازی منابع آب، پژوهشگران علوم پایه، کشاورزی و مهندسی رهیافت های علمی خود را از این طریق در اختیار جامعه قرار می دهند.

وی با بیان اینکه 91 درصد از کل منابع آبی این استان در بخش کشاورزی مصرف می شود و بخش عمده آن هم به دلیل روش های غلط بهره برداری و آبیاری به هدر می رود، گفت: باید در این خصوص تدابیر ویژه اندیشیده شود.

عاشوری افزود: طی سی سال گذشته سطح آب های زیرزمینی دشت مشهد از نظر میزان افت، در کشور مقام اول را داشته است .

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفت: آلودگی‌ آب های محدود آبی، عدم وجود روش های موثر در تصفیه فاضلاب های خانگی و صنعتی، برداشت فاضلاب آلوده و استفاده از آن در کشاورزی، برداشت های غیر اصولی از آبهای زیرزمینی و الگوهای غلط مصرف آب در جامعه از خطرات دیگری است که آینده منابع آبی این استان و کشور را تهدید می کند.