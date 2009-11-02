مفاد برداشت مترو از صندوق ذخیره ارزی به زودی در صحن علنی مجلس

محمد حسن مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نمایندگان مجلس با برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مترو تهران و طرح یک فوریت آن موافقت کردند و تنها مفاد آن در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت دهم هم باید از این طرح یک فوریتی استقبال کند تا بتوان ترافیک و مشکلات شهروندان تهرانی را تا حدودی حل کرد.

چندی پیش 145 نماینده مجلس به یک فوریت طرح تامین مستقیم منابع ارزی مترو تهران و چند کلانشهر از حساب ذخیره ارزی در قالب تسهیلات رای مثبت دادند.

این طرح در صورت تصویب مبلغ یک میلیارد دلار به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز مترو تهران و همچنین یک میلیارد دلار برای راه اندازی و توسعه مترو سایر شهرهای بالای 500 هزار نفر جمعیت از محل حساب ذخیره ارزی اختصاص می دهد.

این طرح که دارای یک ماده واحده است دولت را مکلف می‌کند یک میلیارد دلار برای تامین تجهیزات مورد نیاز خطوط متروی تهران و مبلغ یک میلیارد دلار جهت تامین تجهیزات مورد نیاز سایر قطارهای شهری از محل حساب ذخیره ارزی به صورت تسهیلات تا پایان سال 1388 اختصاص و در اختیار شهرداریهای شهرهای بالای 500هزار نفر جمعیت (کلانشهرها) قرار دهد.