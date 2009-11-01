ساخت مسجد؛ رؤیای مسلمانان شبه جزیره کریمه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، رفعت چوبروف از رهبران مسلمان این منطقه اظهار داشت: ظاهر امر این است که آنها به ما اجازه ساخت مسجد را داده اند اما در پشت صحنه آنها می گویند که کریمه از سرزمینهای ارتدکس روسیه است و اگر کسی بخواهد مسجدی بسازد این مسجد باید در جایی ساخته شود که کسی آن را نبیند.

در سال 2004 مسلمانان این منطقه که تاتار تبار هستند اجازه ساخت مسجدی را در پایتخت شبه جزیره کریمه دریافت کردند، اما این پروژه از سوی شورای محلی سیمفروپل با ادعای مخالفت محلی ها متوقف شد.

گنادی ببنکو شهردار سیمفروپل اظهار داشت: این مسجد ساخته می شود اما ساخت آن مشروط به آن است که ساختمان این مسجد در چشم انداز عمومی این شهر نباشد.

مسلمانان تاتار تبار که قرنها در کریمه زندگی می کردند ماه می سال 1944 از سویاستالین که آنها را به همکاری با نازی ها متهم کرده بود از جزیره اخراج شدند .

جمعیت تاتارهای این جزیره 200 هزار نفر است که در شرایط بسیار بدی کیلومترها دورتر از محل اسکان خود جایی نزدیک ازبکستان و سایر مناطق منتقل شدند. بسیاری به دلیل دوری راه جان خود را از دست دادند.

رهبران مسلمان نیروهای سیاسی را برای ایجاد مانع در راه ساخت مساجد مورد اتهام قرار می دهند.

مصطفی هیمیلاوف رئیس شورای قانونگذاری تاتار اظهار داشت: درحال حاضر نیروهای سیاسی می خواهند در این رابطه ایجاد مانع کنند. این نیروهای سیاسی سازمانهای جدایی طلب روس و روس زبان است که خواستار پیوستن شبه جزیره کریمه به روسیه و جدایی آن از اکراین هستند.

شبه جزیره کریمه بر کرانه دریای سیاه قرار دارد و بخشی از کشور اوکراین است. پهناوری این جمهوری برابر با 26200کیلومتر مربع و جمعیت آن حدود 2 میلیون نفر است. این شبه جزیره محل زندگی تاتارهای کریمه بوده است، که امروزه 13 درصد جمعیت آن را تشکیل می‌دهد.