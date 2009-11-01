1500 مقاله به هجدهمین اجلاس سراسری نماز رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقم نسبت به دوره‌های قبل، قابل توجه است و به گفته مسئولان برگزاری، این دوره از اجلاس نسبت به سالهای گذشته بیشترین حجم مقالات را به خود اختصاص داده است.

داوری آثار ارسال شده به هجدهمین اجلاس سراسری نماز آغاز شده که پس از داوری بر اساس نظر داوران تعدادی از آثار برتر برای ارائه در اجلاس معرفی می‌شوند.

هجدهمین اجلاس سراسری نماز با عنوان "نماز، مسجد و جوانان" 17 و 18 آبان ماه برگزار خواهد شد.

هجدهمین اجلاس سراسری نماز از سوی ستاد اقامه نماز و با همکاری و مشارکت سازمانها و نهادهایی چون سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور، مرکز رسیدگی به امور مساجد و نیروی مقاومت بسیج برگزار می‌شود.