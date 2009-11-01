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۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۱۰

25 هزار نفر عضو کتابخانه های عمومی ایلام هستند

25 هزار نفر عضو کتابخانه های عمومی ایلام هستند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایلام گفت: 25 هزار نفر در این استان عضو کتابخانه های عمومی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مرتضی محمدزاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال جاری 155 هزار ایلامی به کتابخانه های عمومی استان مراجعه کرده اند.

وی بیان داشت: این افراد عضو 30 کتابخانه عمومی استان ایلام هستند و در تمامی ایام سال به کتابخانه ها مراجعه می کنند.

مدیر کتابخانه های عمومی استان ایلام با اشاره به اینکه در سال جاری هشت هزار نفر به مجموع عضوهای کتابخانه های عمومی استان ایلام اضافه شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 25 هزار نفر در استان ایلام عضو کتابخانه های عمومی هستند.

محمدزاده عنوان کرد: در سال جاری 168 هزار جلد کتاب به مراجعه کنندگان امانت داده شده است.

این مسئول یادآور شد: در سال جاری 15 هزار جلد با عناوین مختلف به کتابخانه های عمومی استان ایلام اضافه شده است.

کد مطلب 974745

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