برگزاری لیگ پروازی قدم بلندی برای توسعه تیراندازی است

مسعود شیخی فر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین دوره لیگ اهداف پروازی با سه ماه تاخیر تنها در بخش مردان و با حضور هفت تیم از دهه اول آبان ماه در تهران آغاز شد.

وی افزود: تیم ها موظف هستند در طول دوره لیگ یک بار میزبان دیگر تیم ها باشند. ما از نظر تعداد میادین پروازی در کشور مشکل داریم به همین دلیل تیم های میزبان می توانند در برگزاری مسابقه خود زمین دیگری را خارج از مجموعه خود پیشنهاد دهند.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون تیراندازی با بیان اینکه ترکیب هر تیم متشکل از شش ورزشکار است، خاطرنشان کرد: تجهیزات و فشنگ های این رشته بسیار پرهزینه است و قطعا تیم ها موظف به پرداخت هزینه حضور ورزشکاران در لیگ خواهند بود به همین دلیل مبلغ قرارداد بازیکنان ناچیز است.

وی تصریح کرد: ما برای تشویق تیم های حاضر در لیگ ورودی نگرفته و در کنار آن برخی هزینه ها، اعزام داوران، جایزه و حتی اعزام تیم اول به رقابتهای برون مرزی رامتقبل شده ایم زیرا معتقدیم برگزاری این لیگ قدم بلندی برای توسعه رشته اهداف پروازی در کشور است.

هفته دوم لیگ تیراندازی به اهداف پروازی 21 و22 آبان ماه به میزبانی باشگاه زوبین در تهران برگزار می شود.