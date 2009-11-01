ابراهیم اصغری تهیه‌کننده "شور شیرین" به خبرنگار مهر گفت: بازدید از لوکیشن‌ها در کردستان را شروع کرده‌ایم و تا آخر این هفته لوکیشن‌ها را انتخاب می‌کنیم و بازنویسی فیلمنامه به پایان می‌رسد. پس از بازگشت برای شروع فیلمبرداری برنامه‌ریزی می‌کنیم. فیلمبرداری "شور شیرین" در مناطق مختلف کردستان انجام می‌شود، سکانس‌هایی هم در مشهد انجام می‌شود.

وی ادامه داد: نقش‌های اصلی فیلم را بازیگران شناخته شده و چهره بازی می‌کنند اما برای نقش‌های مکمل که کم هم نیستند از بازیگران بومی استفاده می‌کنیم. با توجه به روند تولید "شور شیرین" به جشنواره فیلم امسال نمی‌رسد.

فیلمنامه "شور شیرین" را که داستان زندگی شهید کاوه است جواد اردکانی نوشته، جواد اردکانی فیلم‌های سینمایی "به کبودی یاس"، "چوری"، "قناری"، "بازگشت از بوداپست" و "سبیل مردونه" را کارگردانی کرده است.