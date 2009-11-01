مدیر عامل جدید شرکت سورنا معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد احمدیان مدیر عامل جدید شرکت سورنا در سال 1335 در تهران متولد شد. وی پس از اخذ دیپلم در رشته ریاضی در سال 1362 در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شد. سپس کارشناسی ارشد (1366) و دکتری (1370) را در همین رشته در دانشگاه یومیست انگلستان با موفقیت پشت سر گذراند.

احمدیان دارای تجربیات و مراتب ارزشمندی در زمینه های مختلف است. مدیر عامل جدید سورنا در سال 1359 رسما" با مرتبه استادیار دردانشگاه صنعت آب و برق وزارت نیرو فعالیت خود را آغاز نموده و مناصبی همچون معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی (87-85)، معاون وزیر نیرو و رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توانیر (85-80) معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و نظارت (80-77) معاون وزیر نیرو در امور آموزش و نیروی انسانی (77-76) و رئیس دانشکده صنعت آب و برق (76-70) را در کارنامه کاری خود دارد.

دکتر احمدیان همچنین با عضویت در شوراها، کمیته ها، مجامع، هیاتهای امنا و هیات مدیره های مختلف فعالیتهای تخصصی زیادی را به انجام رسانده است. دکتر احمدیان علاوه بر نشر مقالاتی در مجلات معتبر داخلی پنج مقاله نیز در نشریات خارجی منتشر نموده و یک طرح تحقیقاتی با عنوان طراحی و ساخت آزمایشگاه کامپیوتری بررسی و بهره برداری از سیستمهای قدرت را به پایان رسانده است.

شرکت ساخت و راه اندازی نیروگاه های اتمی (سورنا) به عنوان پیمانکار عمومی در قرارداد ساخت و راه اندازی نیروگاه 360مگاواتی دارخوین طرف قرارداد با شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران (یکی از شرکت های تابعه سازمان انرژی اتمی ایران) است تا به اتفاق شرکتهای طراحی و تامین تجهیزات تحت پوشش خود و بهره گیری از سایر ظرفیت های علمی، فنی و صنعتی ملی و بین المللی مدیریت ساخت و راه اندازی اولین نیروگاه هسته ای بومی کشور را در یک دوره 10 ساله (1386- 1396) بر عهده گیرد.