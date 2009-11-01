توجه وِیژه به گسلهای تهران در طرح تفصیلی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا جعفری نژاد با اشاره به اینکه در طرح تفصیلی توجه ویژه ای به موضوع زلزله خیزی تهران شده است، گفت: یکی از لایه های طرح تفصیلی مربوط به گسلها و حریم های شهر تهران است که مهندسان مشاور آنها را به دقت بررسی کرده اند و در طرح تفصیلی دیده شده است.

وی افزود: همچنین در طرح تفصیلی تهران تمهیداتی برای ساخت و ساز در حریم گسلها نیز اندیشیده شده است که با این حال مطالعات کاملتر در این زمینه احساس می شود و این کار با دقت بیشتری ادامه دارد.

به گفته سرپرست دبیرخانه کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران، گسلهای تهران یکی از دغدغه های مهم طرح تفصیلی تهران است که توسط کارشناسان با دقت بررسی می شود.

وی همچنین با اشاره به املاک و اراضی متروکه شهری اظهار کرد: زمینهای متروکه می تواند برای ارائه خدمات به شهروندان مورد استفاده قرار گیرد اما در هر صورت مالکیت حقی قانونی است و باید حقوق مالک رعایت شود و در صورتی که پیشنهاد استفاده از کاربری عمومی برای آن در نظر گرفته شود ، توافق با مالک و رضایت آن شرط اصلی این کار است.