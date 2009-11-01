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۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۹

منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1389 اعلام شد

منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1389 اعلام شد

سازمان سنجش آموزش کشور منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1389 را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منابع کنکور سراسری 89 شامل دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی، دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی و دروس عمومی بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار دارد و داوطلبان می توانند برای اطلاع از آن به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

براساس مصوبات نهمین جلسه کارگروه ماده چهار قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در راستای اجرای طرح جدید نحوه پذیرش و گزینش دانشجو (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی)، سوابق تحصیلی برای دیپلمه­های نظام جدید آموزش متوسطه (ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی) سال­های 1384، 1385، 1386، 1387 و 1388 که امتحانات آنان به صورت کتبی و سراسری برگزار شده است، تا میزان 15% در گزینش نهایی اعمال خواهد شد.

احتساب سوابق تحصیلی برای کلیه آزمونهای سراسری اعم از دانشگاههای دولتی، پیام ‌نور، غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.

به گزارش مهر، ثبت نام کنکور سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور 16 آذر ماه همزمان با روز دانشجو آغاز می شود. کنکور سراسری در تیر ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 974773

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