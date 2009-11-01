منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1389 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، منابع کنکور سراسری 89 شامل دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی، دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی و دروس عمومی بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار دارد و داوطلبان می توانند برای اطلاع از آن به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

براساس مصوبات نهمین جلسه کارگروه ماده چهار قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در راستای اجرای طرح جدید نحوه پذیرش و گزینش دانشجو (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی)، سوابق تحصیلی برای دیپلمه­های نظام جدید آموزش متوسطه (ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی) سال­های 1384، 1385، 1386، 1387 و 1388 که امتحانات آنان به صورت کتبی و سراسری برگزار شده است، تا میزان 15% در گزینش نهایی اعمال خواهد شد.

احتساب سوابق تحصیلی برای کلیه آزمونهای سراسری اعم از دانشگاههای دولتی، پیام ‌نور، غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.

به گزارش مهر، ثبت نام کنکور سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور 16 آذر ماه همزمان با روز دانشجو آغاز می شود. کنکور سراسری در تیر ماه برگزار خواهد شد.