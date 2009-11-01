۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۸

هفته اسلام در دانشگاه اشتوتگارت آلمان برگزار شد

دانشگاه اشتوتگارت وایهینگن آلمان "پانزدهمین هفته اسلام" را از چهارم آبان‌ماه به مدت یک هفته برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از این برنامه دعوت از اسلام‌شناسان و مباحثه دقیقتر پیرامون مسائل روز است.

برگزارکنندگان این برنامه قصد دارشتند تا با اجرای «هفته ی اسلامِ» اشتوتگارت، سهمی را در راستای روشنگری عمومی و شناساندن اسلام ایفاء نمایند، مباحثات را برانگیزانند و ارتباطها را ترویج نمایند.

در این برنامه امیر زیدان  از وین  با موضوعهای "منابع اسلام: حقیقت یا خیالبافی"؛ حوآیدا تراجی از نویس   "زن مسلمان، خداحافظ کلیشه"؛ - میشائل صالح گاسنر از زوریخ  "آیا نظام تأمین مالی اسلامی جایگزینی جدی است؟" ؛ دکتر زابینه شیفر از ارلانگن ، "اسلام بر سر همه زبانها، توسعه یک تصویر خصمانه"؛ عبدالرحمن میشائل رَیدگِلد " از وین ، "مفهوم زندگی در عصر جدید"  سخنرانی کردند.  

