هفته اسلام در دانشگاه اشتوتگارت آلمان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از این برنامه دعوت از اسلام‌شناسان و مباحثه دقیقتر پیرامون مسائل روز است.

برگزارکنندگان این برنامه قصد دارشتند تا با اجرای «هفته ی اسلامِ» اشتوتگارت، سهمی را در راستای روشنگری عمومی و شناساندن اسلام ایفاء نمایند، مباحثات را برانگیزانند و ارتباطها را ترویج نمایند.

در این برنامه امیر زیدان از وین با موضوعهای "منابع اسلام: حقیقت یا خیالبافی"؛ حوآیدا تراجی از نویس "زن مسلمان، خداحافظ کلیشه"؛ - میشائل صالح گاسنر از زوریخ "آیا نظام تأمین مالی اسلامی جایگزینی جدی است؟" ؛ دکتر زابینه شیفر از ارلانگن ، "اسلام بر سر همه زبانها، توسعه یک تصویر خصمانه"؛ عبدالرحمن میشائل رَیدگِلد " از وین ، "مفهوم زندگی در عصر جدید" سخنرانی کردند.

