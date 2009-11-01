هشدار نسبت به غیربهداشتی بودن کفشهای چینی

محمدرضا اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز ضمن هشدار نسبت به عواقب افزایش واردات کفش چینی به کشور اظهار داشت: در حالی حجم گسترده ای از کفش های چینی وارد ایران می شود که این نوع کفش ها دارای مشکلات بهداشتی هستند.

وی تصریح کرد: در جایی که ایران خود بهترین تولیدات را دارد استفاده از کفشهای غیربهداشتی و مضر علاوه بر ضرر به تولیدکنندگان باعث تهدید سلامت مصرف کنندگان می شود.

اسکندری با اشاره به جایگاه صنعت کفش در تبریز افزود: تبریز با دارا بودن دو هزار و 200 واحد تولید کفش بیشترین تعداد واحدهای تولید کفش کشور را از آن خود کرده است.

معاون امور صنایع سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی یادآور شد: 90 درصد واحدهای تولید کفش کشور در استان های قم، تهران،‌خراسان رضوی و آذربایجان شرقی واقع شده که در این بین، تبریز میزبان بیشترین تعداد واحدهای تولید کفش کشور است.

وی گفت: هم اکنون 154 واحد تولید کفش چرم دارای پروانه بهره برداری با ظرفیت تولید شش میلیون زوج کفش در سال و اشتغال زایی 40 هزار نفر در تبریز فعالیت دارند.

معاون امور صنایع سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی درباره صادرات کفش چرم هم افزود: در سال 86 بیش از 56 میلیون دلار صادرات کفش چرم از تبریز صورت گرفته که نسبت به سال ماقبل آن از نظر ارزش 22 درصد و از حیث وزن 25 درصد با کاهش مواجه بوده است.

وی گفت: صادرات چرم کفش چرم تبریز در سال 85 حدود شش دهم کل صادرات غیرنفتی کشور را شامل می شد که در سال 86 با بیش از 15 صدم درصد کاهش به 45 صدم درصد صادرات غیرنفتی کشور تقلیل یافت.

اسکندری خاطر نشان کرد: نسبت صادرات کفش چرم به صادرات مواد صنعتی کشور در سال 86 از 99 صدم درصد به 89 صدم درصد رسید.

وی همچنین اضافه کرد: در سال 86 افزون بر 3/5 میلیون دلار انواع کفش، از مبادی رسمی وارد کشور شد.