  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۱۸

در چهارمحال وبختیاری؛

دانش آموزان 2600 مدرسه تحت آموزش پیشگیری از آنفلوانزای خوکی قرار گرفتند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول سلامت و تندرستی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: در سطح استان دانش آموزان دو هزار و 600 مدرسه آموزشهای پیشگیری از آنفلوانزای خوکی را فرا گرفتند.

احمد امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه آموزش مدیران مدارس در قبل از بازگشایی مدارس انجام شده است، اظهار داشت: بعد از بازگشایی مدارس آموزش ضمن خدمت معلمان طی یک دوره شش ساعته انجام شده است.

وی بیان داشت: تاکنون هیچگونه گزارشی حاکی از مبتلا شدن دانش آموزان این استان به این اداره گزارش نشده است.

امینی با اشاره به اینکه 100 میلیون ریال برای تهیه صابون مایع و تجهیز لوله کشی صابون مایع مدارس اختصاص داده شده است، بیان داشت: 300 مدرسه که لوله کشی صابون مایع نداشتن با هماهنگی سازمان نوسازی مدارس به این امکانات مجهز می شوند.

وی با بیان اینکه 190 مدرسه این استان دارای آب نبودند، گفت: هماهنگی لازم با شرکت آب و فاضلاب صورت گرفته که آبرسانی سیار به این مدارس صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از آنفلوانزا در بین دانش آموزان اگر دانش آموزانی به آنفلوانزا یا شبه آنفلوانزا مبتلا شوند از ورود این افراد در مدارس جلوگیری خواهد شد و در مدارس شبانه روزی به محض مشاهده آنفلوانزا، پزشک آموزش و پرورش در این مدارس حضور و دانش آموزان را معاینه می کند.

امینی یادآور شد: تراکم دانش آموزان با فضای کلاسها در حال حاضر در مدارس استان مناسب است.

