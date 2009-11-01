اخبار کوتاه ورزشی از خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، برترینهای مسابقات آمادگی جسمانی خراسان جنوبی در دو بخش آقایان و بانوان در رده‌های سنی مختلف معرفی شدند.

در گروه آقایان این مسابقات که پیش از ظهر امروز در شش گروه سنی به تعداد 58 نفر در پارک توحید انجام شد در رده سنی 15 سال وحید شفیعی، محمدسعید دستگردی و صمد دهمرده به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند و در رده سنی 20-15 سال سعید رضایی، بهنام سیروسی و محمدجواد حسین‌فر، در رده سنی 30- 20 سال رسول ابوالحسن‌نژاد، مجید دزگی و وحید آذری به ترتیب مقامهای اول تا سوم را از آن خود کردند.

در رده سنی 40-30 سال نیز علیرضا پرگل و مهدی دستگردی به ترتیب مقامهای اول و دوم، در رده سنی 50-40 سال محمد حسن یوسفی‌، حسن تنها و حمید سبزبان به ترتیب مقامهای اول تا سوم و در رده سنی 50 سال به بالا غلامرضا سبزبان، محمد ثابتی و اسماعیل کاظمی به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

در مسابقات بانوان که 40 نفر در پنج گروه سنی در محل سالن عفاف به رقابت پرداختند در رده سنی 22 – 18 سال مهتاب امیاری، معصومه نصرآبادی و الهه ابوترابی، در رده سنی 27-23 سال توران سارانی، فاطمه زینتی و پروانه محمدی، در رده سنی 32- 28 سال فاطمه رباب، ریحانه مشیری و پرستو ریگی، در رده سنی 37-33 سال نرگس کهن ‌پور، فرشته علی‌آبادی و فرخ نوروزی و در رده سنی 38 سال به بالا ریحانه کاهنی، عزیز قاسم‌ زاده و پری محمودی به ترتیب مقامهای اول تا سوم هر رده سنی را از آن خود کردند.

مسئول برگزاری و دبیری هیئت را سعید شکری بر عهده داشت.

برگزاری مسابقات بدمینتون بانوان در بیرجند

به مناسبت ولادت امام رضا (ع) یک دوره مسابقه بدمینتون ویژه بانوان در رده سنی بزرگسالان در بیرجند برگزار شد.

در این مسابقات 19 نفر از شهرستان‌های بیرجند، قاین، سرایان و فردوس به صورت انفرادی آزاد و دوبل آزاد در سالن عفاف با هم به رقابت پرداختند که در پایان در بخش انفرادی آزاد پریسا عمیدیان، زینب مسعودی، عاطفه برقعی، حلیمه مسعودی و بهناز حمیدی به ترتیب مقامهای اول تا پنجم این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.

در بخش دوبل آزاد پریسا عمیدیان و بهناز حمیدی به عنوان نفرات برتر شناخته شدند.

اعزام تیم دوچرخه‌ سواری استان به مسابقات شرق کشور

تیم دوچرخه ‌سواری استان به مسابقات دو مرحله ‌ای چند جانبه که به مناسبت بزرگداشت 23 هزار شهید استان خراسان رضوی بین استانهای شرق کشور برگزار شد، اعزام شدند.

مهدی صالحی، محمد معصومی و محمد شبانی به سرپرستی مهدی رهگذری به این دوره از مسابقات اعزام شدند.

پیروزی هیئت فوتبال خراسان جنوبی در مقابل شهرداری شهرکرد

مسابقات فوتبال لیگ دسته دو کشور با شرکت 36 تیم در چهار گروه 9 تیمی آغاز شد.

از سری مسابقات فوتبال لیگ دسته دو کشور جام آزادگان یک دیدار بین تیمهای شهرداری شهرکرد و هیئت فوتبال خراسان جنوبی انجام شد که تیم هیئت فوتبال خراسان جنوبی توانست در دقیقه یک توسط میثم فلاحتی بازیکن شماره 10 این تیم صاحب گل شود و این نتیجه تاپایان ادامه داشت و تیم فوتبال هیئت استان با کسب سه امتیاز پیروز این دیدار بود.