نارضایتی شدید شهروندان تبریزی از خسارت خودروهای توقیفی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، انتقال توام با بی مسئولیتی خودرو متخلف به پارکینگ که گهگاهی با خط افتادن روی بدنه،‌کنده شدن پلاک، آسیب دیدن سپر و وارد آمدن خسارت به موتور خودرو همراه می شود به دلیل اینکه هیچ دستگاهی خود را در قبال این خسارت پاسخگو نمی بیند شهروندان را به شدت ناراضی کرده است.

به اعتقاد شهروندان، انتقال خودروی متخلف به پارکینگ به جای وانت ها و جرثقیل های غیراستاندارد باید توسط خودروهای استاندارد صورت گیرد که در حال حاضر این امر رعایت نمی شود.

شیوه های نادرست حمل خودروهای متخلف در حالی انجام می شود که ضرر و زیان ناشی از این رهگذر به دلیل گردن نگرفتن مسئولیت این خسارت توسط هیچ فرد یا سازمانی، به صاحب خودرو تحمیل می شود.

از دیدگاه شهروندان، وارد آمدن خساراتی نظیر خط افتادن روی بدنه و یا شکسته شدن آیینه بغل خودروی توقیفی در محل پارکینگ در کنار تحمل پرداخت جریمه تخلف صورت گرفته، هزینه انتقال به پارکینگ، نگهداری چند روزه خودرو و همچنین ترخیص آن از پارکینگ،به هیچ وجه قابل تحمل نیست.

در حالی که اوایل شهریور امسال سرتیپ محمدعلی نصرتی فرمانده نیروی انتظامی از پرداخت خسارت به مالکانی که خودرویشان هنگام انتقال به پارکینگ دچار آسیب‌دیدگی می‌شود، خبر داده و گفته بود خسارت‌دیدگان می‌توانند با مرکز 197 تماس گرفته و خسارت دریافت کنند، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان شرقی معتقد است: راهنمایی و رانندگی در ارتباط با تامین خسارت چنین خودروهایی اصلاً مسئولیتی ندارد.

سرهنگ "سید هادی پورپیغمبر" به خبرنگار مهر در تبریز گفت: بخش خصوصی طرف قرارداد با راهنمایی و رانندگی که کار حمل و انتقال خودروهای متخلف به پارکینگ ها را عهده دار هستند متعهد شده اند که هر گونه خسارت وارده در حین حمل و نگهداری خودرو را تامین کنند.

وی با بیان اینکه تا کنون خسارت های وارده به مالکان خودروها اعطا شده است،‌افزود: در صورت عدم تمکین مسئول پارکینگ و امتناع از پرداخت خسارت،‌شاکیان می توانند به راهنمایی و رانندگی مراجعه و طرح شکایت کنند.

در این میان "رضا پاک نژاد" مسئول پارکینگ سهند تبریز که یکی از پارکینگ های طرف قرارداد با راهنمایی و رانندگی تبریز است درباره مسئول تامین خسارت خودروهای توقیفی به خبرنگار مهر گفت: افسر راهنمایی و رانندگی که هنگام قفل زدن خودروی متخلف در محل، حضور دارد گزارش کاملی از وضعیت خودروی توقیفی تهیه می کند و اگر طبق این گزارش ثابت شود که در زمان حمل و یا پارک، خسارتی به خودرو وارد شده است پرداخت می شود.

وی گفت: با توجه به اینکه چرخ خودروی توقیفی را افسر راهنمایی و رانندگی قفل می کند اگر خسارتی از این بابت به مالک خودرو تحمیل شود باید راهنمایی و رانندگی خسارت وارده را تامین کند.

"عین الله گندمی" مسئول پارکینگ تربیت تبریز هم در این زمینه معتقد است: اگر واقعاً تشخیص داده شود که خودروی توقیفی در جریان انتقال، خسارت دیده است پارکینگ، موظف به تامین خسارت است.

وی در عین حال به خبرنگار مهر گفت: غالباً افرادی که برای جبران خسارت به پارکینگ ها مراجعه می کنند افرادی هستند که ادعایی بیش ندارند.

وی از برخی مدعیان مزبور به عنوان "افراد شر" یاد کرده و می گوید: برخی ها قصد دارند بدون هیچ گونه دلیلی، خسارت آسیب دیدگی های قبلی وارده به خودروی خود را به گردن پارکینگ انداخته و از این محل تامین کنند.

گندمی همچنین گفت: عده ای نیز که پس از مراجعه های مکرر به راهنمایی و رانندگی از تامین خسارت خودروی خود توسط راهنمایی و رانندگی ناامید شده اند برای خالی نماندن عریضه به پارکینگ مراجعه می کنند.

در حالی که دریافت خسارت، حق قانونی مالک خودرو و جبران آن وظیفه دستگاه‌های مسوول است نپذیرفتن مسئولیت اتفاق پیش آمده توسط پارکینگ و راهنمایی و رانندگی و انداختن تقصیر این موضوع به گردن یکدیگر، قابل توجیه به نظر نمی رسد.