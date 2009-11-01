زمینهای کشاورزی گیلان نمی تواند زمینه معیشت افراد بیشتری را تامین کند

نماینده مردم لنگرود در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه با ممانعت از ایجاد صنایع بزرگ و مادر در استان به دلیل کمبود زمین نمی توان به رشد و توسعه آن چشم داشت، افزود: صنعت جهانگردی تا چند سال آینده بالاتر از دیگر صنایع قرار خواهد گرفت و متولیان امر باید به طور جدی برنامه ریزی های خود را در جهت توسعه کشور و به ویژه در بخش اشتغال را در نظر بگیرند.

وی اظهار داشت: سرزمین گیلان با مشخصه های منحصربفرد طبیعی، جغرافیایی و دریای خزر بهترین موقعیت را از نظر جلب و جذب توریسم دارد که می توان با بهره مندی از اثرات اقتصادی گردشگری، توسعه اقتصادی استان گیلان را پویا ساخت.

لاهوتی افزود: شهرستان لنگرود با دارا بودن سواحل زیبای چمخاله، مجموعه استخر کیا کلایه که عملیات اجرایی آن توسط بخش خصوصی به اجرا درخواهد آمد و مناطق ییلاقی و جنگلی اطاقور، بلور دکان و ارتفاعات لیلا کوه می تواند نقش مؤثری در صنعت گردشگری استان و کشور ایفاء کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه 70 میلیارد ریال از محل تملک دارایی های استان به شهرستان لنگرود اختصاص یافته است، اظهار داشت: این میزان اعتباربرای اجرای 178 طرح عمرانی در زمینه راه روستایی، برق رسانی، ساماندهی گلزار شهدا، آب و فاضلاب شهری و روستایی و گازرسانی هزینه می شود.

نماینده لنگرود در مجلس هشتم نیز با اشاره به اجرایی شدن چهار طرح بزرگ گردشگری تله کابین لنگرود، مجتمع تفریحی تالاب کیا کلایه، پارک آبی و مجتمع توریستی 70 هکتاری چاف، یادآور شد: علاوه بر هزینه 305 میلیارد ریال برای طرحهای مختلف برق رسانی، آب و فاضلاب و گازرسانی 28 میلیارد ریال برای پل چمخاله هزینه شده است که 80 درصد پیشرفت دارد و سه ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.