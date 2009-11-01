شیوع تب برفکی در دامداریهای کرمان

رغلامرضا زید آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان ضمن هشدار به دامپروران و فعالان صنعت دامپروری استان نسبت به مخاطرات ورود دامهای قاچاق به دامپروری های کرمان گفت: به دلیل عدم کنترل بهداشتی این دامها احتمال ورود بیماریهای دامی مختلف از جمله تب برفکی افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: طبق گزارشهای اداره مبارزه بیماریهای دامی در دامپزشکی کرمان شیوع بیماری تب برفکی در سه واحد دامپروری شهرستان کرمان قطعی شده است.

زیدآبادی گفت: بسیاری از بیماریهای دامی که باعث ایجاد خسارت زیاد در واحد دامپروری و سپس در کل صنعت دام استان می شود از طریق ورود دامهای قاچاق که بدون مجوز دامپزشکی وارد دامپروری می شوند، شیوع پیدا می کند.

وی ضمن اشاره به مشکلات و معضلات بیماری تب برفکی خاطر نشان کرد: بیماری تب برفکی یکی از بیماریهای بسیار مسری در دامهاست که با ایجاد همه گیری های گسترده باعث زیانهای اقتصادی هنگفت به دامپروران می شود.

زید آبادی گفت: اقدامات لازم از جمله قرنطینه واحدهای آلوده و همچنین واکسیناسیون واحدهای دامپروری اطراف واحدهای آلوده انجام شده است.

وی افزود: دامداران باید در جهت حفظ بهداشت و سلامت دامهای تحت پوشش خود و همچنین پیشگیری از ایجاد اپیدمیهای بیماریهای دامی در استان از ورود دامهای بدون مجوز دامپزشکی به دامداری خودداری کنند.