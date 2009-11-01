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۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۰۵

هشدار/

شیوع تب برفکی در دامداریهای کرمان

شیوع تب برفکی در دامداریهای کرمان

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی کرمان با اشاره به شیوع بیماری تب برفکی در دامداریها نسبت به ورود دامها قاچاق به کرمان هشدار داد.

رغلامرضا زید آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان ضمن هشدار به دامپروران و فعالان صنعت دامپروری استان نسبت به مخاطرات ورود دامهای قاچاق به دامپروری های کرمان گفت: به دلیل عدم کنترل بهداشتی این دامها احتمال ورود بیماریهای دامی مختلف از جمله تب برفکی افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: طبق گزارشهای اداره مبارزه بیماریهای دامی در دامپزشکی کرمان شیوع بیماری تب برفکی در سه واحد دامپروری شهرستان کرمان قطعی شده است.

زیدآبادی گفت: بسیاری از بیماریهای دامی که باعث ایجاد خسارت زیاد در واحد دامپروری و سپس در کل صنعت دام استان می شود از طریق ورود دامهای قاچاق که بدون مجوز دامپزشکی وارد دامپروری می شوند، شیوع پیدا می کند.

وی ضمن اشاره به مشکلات و معضلات بیماری تب برفکی خاطر نشان کرد: بیماری تب برفکی یکی از بیماریهای بسیار مسری در دامهاست که با ایجاد همه گیری های گسترده باعث زیانهای اقتصادی هنگفت به دامپروران می شود.

زید آبادی گفت: اقدامات لازم از جمله قرنطینه واحدهای آلوده و همچنین واکسیناسیون واحدهای دامپروری اطراف واحدهای آلوده انجام شده است.

وی افزود: دامداران باید در جهت حفظ بهداشت و سلامت دامهای تحت پوشش خود و همچنین پیشگیری از ایجاد اپیدمیهای بیماریهای دامی در استان از ورود دامهای بدون مجوز دامپزشکی به دامداری خودداری کنند.

 

کد مطلب 974847

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