تولید نوعی بستنی دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه آکلند و شرکت نیوزلندی صنایع لبنی "فونترا" نوعی بستنی را توسعه دادند که ری- شارژ" (ReCharge) نام دارد این بستنی می تواند در بیماران سرطانی از عوارض جانبی شیمی درمانی از جمله اسهال، کم خونی و کاهش اشتها جلوگیری کند.

ری- شارژ محتوی عناصر فعال در محصولات لبنی مثل چربی شیر و بیواکتیو شیر است که "لاکتوفرین" نام دارد.

در آزمایشات بالینی به شرکت کنندگان 100 گرم در روز از این "دسر دارویی" با طعم توت فرنگی داده می شود.

در این خصوص این دانشمندان اظهار داشتند: "بخشهای بیواکتیو شیر که برای توسعه این بستنی استفاده شده اند از پتانسیل یکسانی برای کمک به ارگانیسم در دور ماندن از عوارض جانبی شیمی درمانی برخوردارند."

آزمایشات بالینی همچنین تاثیرات این محصول را در کمک به جلوگیری از کاهش وزن و آسیبهای وارده به دستگاه ایمنی در اثر شیمی درمانی مورد بررسی قرار می دهد.

براساس گزارش تایمز، لاکتوفرین در سال 1960 از شیر گاو به دست آمد این بخش قادر است با آهن پیوند برقرار کرده و از توسعه باکتریها، قارچها، انگلها و ویروسهایی که برای متابولیسم خود به آهن نیاز دارند ممانعت کند.