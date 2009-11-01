تعداد موزه های خصوصی کرج جوابگوی نیاز فرهنگی این کلانشهر نیست

عباس فتاحیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر تنها دو موزه خصوصی در کرج فعالیت می کند در حالیکه نیازهای شهرستان را به طور کامل پاسخ نمی دهند.

وی اظهار داشت: موزه های خصوصی ظرفیت بالایی برای معرفی گذشته تاریخی مناطق مختلف کشور دارند و عدم تامین بودجه دولتی برای افزایش این موزه ها باعث می شود بخش قابل توجهی از این ظرفیتها شکوفا نشده باقی بماند.

مدیر موزه تاریخ کرج ادامه داد: برای رسیدن موزه های خصوصی در کشور به جایگاه شایسته باید همه توان خود را به کار گیریم و مسئولان ذیربط نیز از حمایتهای لازم دریغ نکنند.

این محقق کرج شناس بیان کرد: موزه یک مکان فرهنگی و اجتماعی بسیار مهم است و بسیاری از کشورها به اهمیت آن واقف شده و حمایتهای خود را افزایش داده اند که لازم است این امر در مورد موزه های خصوصی کشور ما نیز اجرا شود.

فتاحیان خاطرنشان کرد: بسیاری از موزه های خصوصی با سرمایه شخص مدیر موزه برپا شده اند و مدیر موزه از اعتبارات خودش در این زمینه هزینه کرده درحالیکه اگر حمایتهای مالی دولت افزایش یابد، فشار کمتری به وی وارد می شود و با فراغ بال بیشتری می تواند به ارتقای کیفی موزه خود بپردازد.

وی اضافه کرد: بسیاری از هزینه ها در موزه تاریخ، مردم شناسی و اسناد و نسخ خطی کرج به عهده بنده است و اگر کمکهای معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج و میراث فرهنگی نبود، نمی توانستیم موزه را حفظ کنیم.

مدیر موزه مردم شناسی کرج یادآور شد: انتظار می رود بودجه دولتی در اسرع وقت به موزه های خصوصی اختصاص یابد تا بخشی از مشکلات ما در این زمینه کاهش یابد.

به گفته فتاحیان، بیش از 30 موزه خصوصی در کشور فعال است.