75 روستای قاین با تانکر سیار آبرسانی می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، احمد دانشی ‌پورظهر یکشنبه در بازدید از شبکه‌های آبفار این شهرستان افزود: حجم آب حمل شده به روستاها یک میلیون و 123 هزار و 750 متر مکعب بوده است.

وی ادامه داد: خشکسالی اخیر که کاهش منابع آبی و خشک شدن چشمه‌ها و قنوات را در پی داشت، تعداد زیادی از روستاهای شهرستان را با مشکل کم آبی رو برو کرده است.

مدیر آب و فاضلاب روستایی قاین گفت: به رغم خشکسالی 12 ساله امور آبفای روستایی شهرستان قاین توانسته است با تلاش مستمر همکاران مشکل آب 75 روستای بحران زده را حد‌الامکان برطرف کند.

دانشی ‌پور افزود: این امور با مشکلات کاهش منابع آبی و عدم تأمین اعتبار برای ادامه روند آبرسانی سیار مواجه است.

وی از مسئولان ذیربط خواست برای تأمین اعتبار لازم در زمینه ادامه آبرسانی به روستاهای سطح شهرستان اقدام کنند.

مدیر آب و فاضلاب روستایی قاین از معرفی تعداد پنج فقره انشعاب غیر مجاز در روستاهای افین، تیغاب و تیغدر به دادگاه قاین خبر داد و گفت: این افراد به پرداخت جریمه نقدی از سوی دادگاه محکوم شدند.

دانشی ‌پور یادآور شد: پرونده عبور لوله خط انتقال آب در مسیر رودخانه حاجی‌آباد زیرکوه که مالکین و اهالی روستای دوست آباد و زیرکوه ممانعت کرده بودند به دادگاه بخش زیرکوه ارسال شد که با جلسات متعددی که با مالکین و اهالی روستا و بخشداری زیرکوه گرفته شد در نهایت با گذشت طرفین رای دادگاه صادر شد.