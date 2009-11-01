شیوه پذیرش دانشجو در دانشکده مهندسی انرژِی دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش خبرنگار، سعید سهراب پور صبح یکشنبه در مراسم افتتاح دانشکده مهندسی انرژی این دانشگاه گفت: دانشگاه مهندسی انرژی با هدف نهادینه کردن و سازماندهی موثر فعالیت های دانشگاه شریف در زمینه های مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای در مهر 83 از طرف تعدادی از اعضای هیئت علمی گروه های مهندسی سیستم های انرژی و مهندسی هسته ای دانشگاه پیشنهاد شد.

وی افزود: این دانشکده پس از تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی و شورای دانشگاه 5 دی ماه 84 در شورای گسترش آموزش عالی مورد تصویب قطعی قرار گرفت تشکیلات دانشکده نیز در تاریخ 25 بهمن 84 در هیئت امنای دانشگاه تصویب شد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: ساختمان دانشکده براساس تفاهمنامه امضا شده میان دانشگاه و سازمان انرژی اتمی ایران در سال 82 توسط این سازمان در قطعه زمینی به مساحت 5 هزار متر مربع در شمال دانشگاه شریف احداث شده است عملیات ساختمانی این دانشکده در آذرماه 85 آغاز و در اسفند 87 به پایان رسید.

وی تاکید کرد: تربیت نیروی انسانی متخصص کیفی با دانش و مهارت بالا در زمینه های تخصصی مهندسی انرژی به منظور تامین نیاز کشور، تربیت اعضای هیئت علمی و پژوهشگران مورد نیاز کشور در زمینه های تخصصی مهندسی انرژی، گسترش مرزهای دانش و توسعه رشته های جدید مورد نیاز در زمینه مهندسی انرژی و برقراری ارتباط و همکاری های علمی و فنی بین المللی و منطقه ای با مراکز علمی مشابه در کشورهای پیشرفته، کشورهای در حال توسعه و کشورهای اسلامی در زمینه فعالیت های دانشکده از جمله اهداف تاسیس این دانشکده بوده است.

سهراب پور خاطرنشان کرد: دانشکده مهندسی انرژی یک دانشکده فرارشته ای است که در زمینه های تخصصی مهندسی هسته ای، مهندسی سیستم های انرژی، فناوری های نوین انرژی و محیط زیست، فعالیت خواهد کرد آزمایشگاه فیزیک هسته ای، آزمایشگاه آشکارسازی، آزمایشگاه کاربرد پرتوها، آزمایشگاه الکترونیک و آزمایشگاه پژوهشی برای کاربردهای صنعتی پرتوها از جمله امکانات آزمایشگاهی این دانشکده است.

رئیس دانشگاه شریف افزود: این دانشکده پیش از این زیر نظر دانشکده مکانیک فعالیت می کرد که از این پس به صورت مستقل و با ریاست دکتر جعفر توفیقی به فعالیت خواهد پرداخت.