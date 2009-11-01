جشنواره سراسری عکس دانشجویی در خرم آباد برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، دبیر جشنواره سراسری عکس دانشجویی در حاشیه افتتاح این جشنواره به خبرنگاران گفت: هدف از برگزاری این جشنواره و نمایشگاه تشویق دانشجویان به فعالیتهای هنری است.

رسول امیدی بیان کرد: در این جشنواره سراسری 140 عکس به صورت سیاه سفید و رنگی با موضوعات مختلف در معرض دید دانشجویان علاقمند گذاشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره سراسری عکس دانشجویی به صورت دوره ای در مناطق 12 گانه واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد برگزار می شود.

دبیر جشنواره سراسری عکس دانشجویی یادآور شد: این جشنواره و نمایشگاه عکس از امروز تا پانزدهم آبان ماه سال جاری در گالری اندیشه دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد واحد خرم آباد راه اندازی شده است.