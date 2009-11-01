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۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۱۲

جشنواره سراسری عکس دانشجویی در خرم آباد برپا شد

جشنواره سراسری عکس دانشجویی در خرم آباد برپا شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: جشنواره سراسری عکس دانشجویی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، دبیر جشنواره سراسری عکس دانشجویی در حاشیه افتتاح این جشنواره به خبرنگاران گفت: هدف از برگزاری این جشنواره و نمایشگاه تشویق دانشجویان به فعالیتهای هنری است.

رسول امیدی بیان کرد: در این جشنواره سراسری 140 عکس به صورت سیاه سفید و رنگی با موضوعات مختلف در معرض دید دانشجویان علاقمند گذاشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره سراسری عکس دانشجویی به صورت دوره ای در مناطق 12 گانه واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد برگزار می شود.

دبیر جشنواره سراسری عکس دانشجویی یادآور شد: این جشنواره و نمایشگاه عکس از امروز تا پانزدهم آبان ماه سال جاری در گالری اندیشه دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد واحد خرم آباد راه اندازی شده است.

کد مطلب 974875

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