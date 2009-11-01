کارگاه ملی بررسی و ثبت ارقام تجاری محصولات باغی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، موسسه تحقیقات اصلاح بذر و نهال اعلام کرد: از ابتدای سال 87 در راستای اجرای قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال پروژه شناسایی، تهیه نقشه ژنتیکی و ثبت ارقام یا ژنوتیپهای برتر 13 محصول بومی باغی کشور شامل بادام، انار، انجیر، زردآلو، گردو، فندق، زیتون، خرما، گیلاس، گلابی، سیب، انگور و پسته با همکاری موسسات تحقیقاتی اصلاح و تهیه نهال و بذر بیوتکنولوژی خرما و میوه های گرمسیری و پسته در دانشگاه تبریز آغاز شده است.

بنابراین گزارش در این پروژه 130 رقم از محصولات یاد شده در قالب 26 طرح تحقیقاتی در دست مطالعه قرار دارند که پس از تکمیل فرآیند ثبت به عنوان هسته های اولیه تکثیر انبوه استفاده خواهند شد.

با اجرای این طرحها گام مهمی در اجرای قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال با ساماندهی نهالستانها و تولید نهال استاندارد و گواهی شده برداشته خواهد شد.

با توجه به اهمیت اجرای پروژه شناسایی، تهیه نقشه ژنتیکی و ثبت ارقام یا ژنوتیپهای برتر 13 محصول بومی باغی کشور، کارگاه آشنایی با نحوه اجرا، کنترل پیشرفت، ارزیابی اطلاعات و نتایج حاصل از انجام این پروژه ها با حضور روسای موسسات تحقیقاتی ذیربط، مجریان مسئول، مدیران دفاتر ستادی، معاونت تولیدات گیاهی و کارشناسان بخش اجرا در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری در کرج برگزار خواهد شد.

این کارگاه برای سومین بار است که با هدف بررسی و نظارت بر روند اجرای پروژه های یاد شده برگزار می شود.