تسهیل روند تحقیقات در دانشگاه شهید بهشتی/ اعتبار قراردادها با دستگاهها

پیمان صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هفته پژوهش گفت: این دانشگاه ضمن مشارکت در برنامه های وزارت علوم در هفته پژوهش، برنامه هایی را نیز در این هفته در دست اجرا دارد که از آن جمله می توان به برگزاری همایش، کارگاههای آموزشی در زمینه آشنایی اعضای هیئت علمی تازه استخدام شده با مقوله پژوهش و تقدیر از مولفان و محققان دانشگاه اشاره کرد.

وی به حمایتهای این دانشگاه از پروژه های پژوهشی اشاره کرد و افزود: یکی از سیاستهای این دانشگاه کم کردن وابستگی دانشگاه به بودجه های پژوهشی دولتی است از این رو با اقداماتی که صورت گرفت موفق شدیم در سال قبل حدود 3 برابر بودجه دانشگاه قراردادهای پژوهشی با دستگاههای خارج دانشگاه منعقد کنیم.

صالحی با بیان اینکه در حال حاضر 80 پژوهشگاه وابسته به دانشگاهها از وزارت علوم مجوز اخذ کرده اند، ادامه داد: از این تعداد 5 پژوهشگاه متعلق به این دانشگاه است که در زمینه هایی چون گیاهان دارویی، لیزر و پلاسما، مواد اولیه دارویی و محیط زیست پروژه هایی را تعریف و اجرا می کند. این فعالیتها منجر به 13 میلیارد تومان قرارداد با بیرون از دانشگاه شده است.