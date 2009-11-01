13 آبان انقلاب در انقلاب ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد احمدی منش ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 58 پس از گذشت یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی در واقع انقلاب دیگری در بطن انقلاب بود که دانشجویان پیرو خط امام در این روز رقم زدند و دخالتهای استعمارگرانه استکبار جهانی را برای همیشه خاموش کردند.

وی افزود: در این روز برگ جدیدی در فرهنگ ظلم ستیزی و استکبارستیزی کشورمان گشوده شد و طومار جاسوسان آمریکایی در هم پیچیده شد.

احمدی منش خاطرنشان کرد: همواره پیروی از خط امام و رهبری راهگشای مشکلات کشور بوده و انقلاب را به پیروزی رهنمون می سازد.

وی تاکید کرد: مقام عظمای ولایت و رهبر فرزانه انقلاب بهترین الگو برای اطاعت از خط امام (ره) بوده و انقلاب را به سمت توسعه و پیشرفت هدایت می نمایند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: شهیدان برخاستند و در خط ولایت و رهبری گام برداشتند تا جهان، پیام انقلاب را بشنود.

وی افزود: اینک ما مانده ایم با خاطرات آن روزها و می دانیم که امروز اگر به سایه راحت نشسته ایم، ‌مدیون استقامت شهیدان هستیم که در آشوب ظلمت چیره، به مصاف شب رفتند تا ایمان خفته انسانی را به سامان صبح برسانند.

احمدی منش ادامه داد: همگان مدیون خون شهیدان دانش آموز و دانشجویانی هستند که در راه عزت انقلاب خونشان را نثار کردند و فرهنگ انقلاب اسلامی کشورمان را که از فرهنگ شهادت جدا نیست،‌جاودانه ساختند.

برگزاری همایش نقاشی و کاریکاتور خیابانی دانش آموزی به مناسبت 13 آبان

حوزه هنری آذربایجان شرقی به مناسبت سیزدهم آبان ماه، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی همایش خیابانی کاریکاتور با موضوع استکبارستیزی برگزار می کند.

حسن نجفی رئیس حوزه هنری استان آذربایجان شرقی نیز در جمع خبرنگاران افزود: حوزه هنری استان در سالهای اخیر با حضوردر جریانات فرهنگی و هنری روز انقلاب اسلامی، شاخه ای ازهنر انقلابی و معنوی را تقویت و نهادینه کرده است.



رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی کاریکاتور را زبانی بین المللی، عام فهم و در عین حال تأثیرگذار عنوان کرد و افزود: این همایش خیابانی کاریکاتور در جهت تقویت روحیه استکبار ستیزی در نسل جوان همزمان با سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا ودر حاشیه راه پیمایی مردمی این روز برگزار خواهد شد.



نجفی همچنین اعلام کرد: به مناسبت روز دانش آموز ایستگاه نقاشی دانش آموزی با حضور کاریکاتور کودکان و نوجوانان دانش آموز در این روز برگزار خواهد شد و بسته های فرهنگی شامل کتاب های مختلف کودک در بین حاضران توزیع خواهد شد.



وی با اعلام اینکه به نفرات اول تا سوم این همایش جوایزی اهدا خواهد شد اضافه کرد: نمایشگاهی از آثار خلق شده در این همایش نیزبرگزار خواهد شد.



شایان ذکر است حوزه هنری آذربایجان شرقی پیش از این نیز همایش های مشابهی با موضوعات عاشورا ،قدس قبله اول مسلمین،کرامت و انقلاب اسلامی برگزار کرده است.