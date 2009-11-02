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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۰۴

اختصاصی مهر /

"ماهی طلا" لوکلزیو به ایران می آید

"ماهی طلا" لوکلزیو به ایران می آید

رمان "ماهی طلا" نوشته لوکلزیو نوبلیست فرانسوی که آن را در سال 1997 نوشته است به فارسی ترجمه شد و به زودی در بازار کتاب ایران عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به زودی سه رمان مطرح از دو نویسنده خارجی و یک نویسنده ایرانی توسط نشر افق منتشر می‌شود.

"ماهی طلا" (ژان ماری گوستاو لوکلزیو)، "بی چیزها" (کاتارینا هاکر) و "راز گراز" (محمد ایوبی) عناوین این کتابها را شامل می‌شوند. این کتابها در حال حاضر آخرین مراحل فنی چاپ را پشت سر می گذارند.

نکته مهم درباره رمان "بی چیزها" نوشته کاتارینا هاکر نویسنده 42 ساله آلمانی که با ترجمه ناتالی چوبینه به زودی منتشر می‌شود این است که نشر افق حق کپی رایت آن را برای ترجمه و نشر در ایران خریده است. این رمان پرفروش در سال 2006 برنده جایزه ملی کتاب آلمان شده است.

"بی چیزها" داستان زن و مردی به نام ایزابله و یاکوب را روایت می‌کند که روز 11 سپتامبر سال 2001 بعد از سالها با هم ملاقات می‌کنند، علاقه دیرین بینشان احیا می‌شود و ازدواج می‌کنند. زوج جوان هر چیزی را که برای خوشبختی لازم است در اختیار دارند اما دیری نمی‌گذرد که با وحشت شاهد به هم ریختن زندگیشان می‌شوند.

هاکر که در دانشگاه فرایبورگ تاریخ و فلسفه خوانده است در "بی چیزها" وضعیت یک نسل را با نگاهی انتقادی و تحلیلگرانه تصویر می‌کند.

رمان "راز گراز" هم از تازه‌ترین کتابهای محمد ایوبی است که به زودی منتشر می‌‌شود. این رمان که مضمونی اجتماعی دارد درباره مردی است که رفتار عقلانی ندارد و تنها با اتکا به قوای جسمانی‌‌اش با زندگی و آدمها مواجه می‌شود.

همچنین رمان "ماهی طلا" که اثر ژان ماری گوستاو لوکلزیو برنده جایزه ادبی نوبل سال گذشته است داستان دختر جوانی را روایت می‌کند. این کتاب به زودی با ترجمه فرزانه شهفر به زودی توسط نشر افق منتشر می‌شود. لوکلزیو نویسنده نوبلیست فرانسوی است که نگاه انسانی و بیزاری از خشونت به ویژه خشنوت زاده تمدن در آثارش مشهود است.

کد مطلب 974888

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