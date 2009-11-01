گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از ضروریات برنامه‌ای سازمان ایجاد تعامل با اعضای کمیسیون فرهنگی است، بیان کرد: تعامل موجود میان سازمان تبلیغات اسلامی با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس سازنده است. حجت‌الاسلام اسماعیل فلاح با اشاره به فعالیتهای سازمان در ارتباط با قانون چهار توسعه کشور، اظهار داشت: گزارشهای مفصلی از این فعالیتها به کمیسیون فرهنگی و کمیته ارشاد و تبلیغ، ارسال شده که در افزایش تعامل بین سازمان و اعضای کمیسیون بسیار حائز اهمیت است.

- سه عنوان کتاب از محمد رضا سرشار (رضا رهگذر) در انتشارات سوره مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، مراحل تجدید چاپ را پشت سر می‌گذارد. چاپ جدید کتاب‌های «قصه های ببر»، «سفر به جنوب» و «گرداب سکندر» از محمدرضا سرشار، به زودی از سوی این انتشارات روانه بازار کتاب می‌شوند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: باید در هیئات مذهبی، معارف و عمق دین بیان و از پرداختن به سطحی نگری مانند شمایل ظاهری پرهیز شود. حجت الاسلام علی اکبر حاج عزیزخانی در جلسه شورای هیئات مذهبی شهرستان قزوین با اشاره به ورود خرافات در هیئات‌های مذهبی افزود: دشمنان اسلام با وارد کردن مسئله خرافات، قصد جدایی مردم از هیئتهای مذهبی را دارند. وی اظهار داشت: هیئات مذهبی بعد از روحانیت، همواره پیشتاز حرکتهای دینی و معنوی در جامعه اسلامی هستند.

- نخستین گردهمایی سال تحصیلی 88 سـپهریان نجف‌آباد در آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی آیت‌الله خامنه‌ای این شهر به همت موسسه فرهنگی تسنیم نور وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد. این گردهمایی که در دو نوبت تنظیم شده بود،‌ صبح میزبان سپهریان دختر و عصر پذیرای سپهریان پسر بود.

- معاون اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان گفت: 71 باب خانه عالم در سطح استان لرستان به زودی افتتاح خواهد شد. گودرز جهانی با اشاره به اهم فعالیتهای صورت گرفته این معاونت در شش ماهه اول سال جاری افزود: با برنامه‌ریزی، تلاش و پیگیریهای به عمل آمده، عملیات ساخت و ساز پنج مجتمع فرهنگی و دو باب دارالقرآن در شهرستانهای کوهدشت، الیگودرز، فیروزآباد و بروجرد به پایان رسیده و به زودی شاهد افتتاح و به بهره‌ برداری رسیدن آنها خواهیم بود.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان گفت: وحدت نظام و جامعه حول محور ولایت فقیه است. حجت‌الاسلام عرب‌پور افزود: بیان آیات و روایات فراوان در مبحث امامت بیانگر جایگاه ویژه آن است. وی امامت را پایه اصلی اسلام دانست و اظهار داشت: در دوران امام هشتم کنار گذاشتن امامت موجب بروز انحرافات در دین و به وجود آمدن هفت امامی‌ها و واقفیون شد.

- مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: حفظ حقوق، شان و منزلت و کرامت انسانی مهمترین هدف نظام اسلامی به شمار می رود. حجت الاسلام زین العابدین روحانی‌نیا افزود: کرامت به معنی بزرگی، گرامی و ارجمندی بوده و هدف از کرامت انسانی رعایت حقوق بشری، احترام به ارزشهای انسانی، روش و سلوک نیک در برابر شخص و اجتناب از توهین، عقده و رفتارهای غیر انسانی است. وی اظهار داشت: انسان از بدو پیدایش دارای حقوق بشری و کرامت انسانی بوده که آن هم برای هر شخص ذاتی است و به مجرد انسان بودن از مزایای آن بهره می برد.

- مسئول روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان از برگزاری کارگاه آموزشی ارتباطات رسانه‌ای با حضور کلیه مسئولان روابط عمومیهای ادارات کل، مدیران و مسئولان خبرگزاریها و مطبوعات و دانشجویان رشته روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی این استان در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی نور این اداره کل خبر داد. سعید صمیمی عشرت‌آبادی ضمن تاکید بر راه‌اندازی روابط عمومیها به عنوان مهمترین رکن مدیریت بر افکار عمومی جامعه خاطرنشان کرد: کارگاه آموزشی ارتباطات رسانه ای با هدف ارتقای سطح علمی مسئولان و فعالان در عرصه روابط عمومی و رسانه استان روز دوشنبه مورخ 11 آبان ماه سال جاری ساعت 8 و سی دقیقه صبح در محل سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی نور اداره کل تبلیغات اسلامی استان واقع در خیابان آزادی برگزار خواهد شد.

- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلفان لرستان در جلسه اولیا و مربیان گفت: دبیرستان علوم و معارف اسلامی باید الگوی همه دبیرستانها باشد. حجت الاسلام احمدرضا غلامی خاطرنشان کرد: باید خدا را شکر کنیم که در این برهه از زمان فرزندانمان توفیق راه یابی به دبیرستان علوم و معارف اسلامی را به دست آورده اند.

- مراسم افتتاحیه نهمین دوره کلاسهای تربیت معلم سطح یک قرآن کریم در بندرترکمن در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد. مقصودلو، مسئول کانون قرآن این اداره هدف ازتشکیل این جلسه را افزایش کیفیت برگزاری این دوره و بازگو کردن اهداف طرح جهت فراگیران قرآن کریم بیان کرد. این دوره با حضور 19 نفر از فراگیران و به مدت دو ماه با همکاری دارالقرآن حامد قره تپه برگزار خواهد شد.