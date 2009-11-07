مختومه شدن 98 درصد پرونده ها در شوراهای حل اختلاف

مسعود ستایشی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ایجاد انگیزه در اعضای شورای حل اختلاف گفت: پاداشهایی که به اعضای فعال در شوراهای حل اختلاف اهداء می شود متناسب با زحمات این افراد نیست و لازم است انگیزه لازم را برای فعالیت این اعضا فراهم آوریم.

بر اساس اعلام معاونت حقوقی و توسعه قضائی از زمان تشکیل شوراهای حل اختلاف در کشور بالغ بر 20 میلیون پرونده در این نهادهای شبه قضائی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

هم اکنون 50 الی 60 درصد پرونده ها توسط شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود و مسئولان عالی قضائی امید دارند تا 8 سال آینده 90 درصد پرونده ها در این شوراها مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس شورای حل اختلاف استان تهران در ادامه گفتگو با مهر به حجم بالایی از پرونده ها که در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده اشاره کرد و گفت: با توجه به فعالیت موثر شوراهای حل اختلاف و همچنین با توجه به اینکه این نهاد مورد اقبال عمومی قرار گرفته است انتظار می رود اعضای این شوراها مورد حمایت بیشتری از لحاظ دریافت پاداش قرار گیرند.

ستایشی بر حضور قاضی تمام وقت در شوراهای حل اختلاف تاکید کرد و گفت: عدم حضور تمام وقت قضات در شوراهای حل اختلاف باعث ایجاد مشکلاتی شده و ایجاب می کند تا یک قاضی تمام وقت در جهت پاسخگویی به مطالبات مردم در شوراها حضور داشته باشد.