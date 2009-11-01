مسجدی به سبک معماری چینی در مالزی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، این مسجد که مردم محلی از آن با عنوان مسجد پکن یاد میکنند دارای سبک معماری پاگودا است که آن را به ساختمانهای چین بهویژه مسجد باستانی نیوجی شبیه کرده است.
پاگودا به گونه ای برج میگویند که بامهایی چندلا و ردهوار دارد. این سازهها که در ویتنام، چین، کره، ژاپن و دیگر کشورهای خاوری آسیا ساخته میشود نیایشگاه پیروان تائوئیسم بوده است.
اگرچه این مسجد هنوز رسماً افتتاح نشده است اما مسلمانان اقامه نماز آن را زمانی که حتی تکمیل نشده بود آغاز کردهاند.
مسجد پکن در مالزی دارای 2 طبقه است که ساخت آن از سال 2005 آغاز شد. این مسجد برخی از ویژگیهای ساختمانهای ازبکی و هندی را بهویژه در تزئینات داخلی دارد.
این مسجد که روی زمینی به مساحت 37 هزار متر مربع ساخته شده ظرفیت جادهی یک هزار نفر را دارد.
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