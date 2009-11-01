آغاز بیست و یکمین جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ناصر وحیدی مهر، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی پیش از ظهر یکشنبه در آئین آغاز این جشنواره گفت: حدود 50 اثر نمایشی برای حضور در این جشنواره مورد بازبینی قرار گرفته است که از آن میان 12 گروه به مرحله جشنواره راه یافته اند.

وی افزود: با توجه به محدودیت زمانی و مکانی و براساس دستورالعمل جشنواره تنها 10 نمایش امکان حضور در جشنواره را داشتند اما با توجه به کیفیت آثار و براساس رای هیات داوران دوازده اثر به جشنواره راه یافتند.

وحیدی مهر با بیان اینکه آثار برتر این جشنواره به جشنواره منطقه ای تئاتر راه خواهند یافت افزود: هنر در دین اسلام جایگاه شایسته و والایی دارد و انسان به وسیله آن می تواند به تعالی برسد.

وی خدامحوری را رمز ماندگار یک اثر هنری دانست و گفت: هنرمندان وظیفه سنگینی در قبال هنر خود دارند تا این ودیعه الهی را به سرمنزل مقصود برسانند.

وحیدی مهر اضافه کرد: برگزاری جشنواره های هنری نیز بهانه ای برای تولید آثار فاخر هنری و زمینه هایی برای کشف استعدادها و خلاقیت های نهفته در جامعه توسط هنرمندان متخصص هستند.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذرابیجان شرقیگفت:‌هنر نمایش در میان مردم چنان جای دارد که می توان با برنامه ریزی و اجراهای مناسب تحولات قابل توجهی را در جامعه ایجاد کرد.

بیست و یکمین جشنواره تئاتر استانی از دهم لغایت چهاردهم آبان ماه جاری در خانه تئاتر تبریز، مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن و مجتمع سینمایی 22 بهمن با حضور گروههای نمایشی از شهرستانهای اهر، بناب،‌تبریز،‌مرند و میانه برگزار می شود.