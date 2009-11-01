۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۴۶

آغاز بیست و یکمین جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: بیست و یکمین جشنواره تئاتر آذربایجان شرقی با حضور گروه های مختلف هنری از این استان در تبریز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ناصر وحیدی مهر، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی پیش از ظهر یکشنبه در آئین آغاز این جشنواره گفت: حدود 50 اثر نمایشی برای حضور در این جشنواره مورد بازبینی قرار گرفته است که از آن میان 12 گروه به مرحله جشنواره راه یافته اند.

وی افزود: با توجه به محدودیت زمانی و مکانی و براساس دستورالعمل جشنواره تنها 10 نمایش امکان حضور در جشنواره را داشتند اما با توجه به کیفیت آثار و براساس رای هیات داوران دوازده اثر به جشنواره راه یافتند.

وحیدی مهر با بیان اینکه آثار برتر این جشنواره به جشنواره منطقه ای تئاتر راه خواهند یافت افزود: هنر در دین اسلام جایگاه شایسته و والایی دارد و انسان به وسیله آن می تواند به تعالی برسد.

وی خدامحوری را رمز ماندگار یک اثر هنری دانست و گفت: هنرمندان وظیفه سنگینی در قبال هنر خود دارند تا این ودیعه الهی را به سرمنزل مقصود برسانند.

وحیدی مهر اضافه کرد: برگزاری جشنواره های هنری نیز بهانه ای برای تولید آثار فاخر هنری و زمینه هایی برای کشف استعدادها و خلاقیت های نهفته در جامعه توسط هنرمندان متخصص هستند.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذرابیجان شرقیگفت:‌هنر نمایش در میان مردم چنان جای دارد که می توان با برنامه ریزی و اجراهای مناسب تحولات قابل توجهی را در جامعه ایجاد کرد.

بیست و یکمین جشنواره تئاتر استانی از دهم لغایت چهاردهم آبان ماه جاری در خانه تئاتر تبریز، مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن و مجتمع سینمایی 22 بهمن با حضور گروههای نمایشی از شهرستانهای اهر، بناب،‌تبریز،‌مرند و میانه برگزار می شود.

