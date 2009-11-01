مدارس غیر انتفاعی کرمان توان بازپرداخت وامهای زودبازده را ندارند

احمد فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هم اکنون 903 مدرسه غیر انتفاعی در کرمان در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به فعالیت هستند که 60 هزار نفر از دانش آموزان استان را تحت پوشش قرار می دهند.
وی با اشاره به موقعیت مطلوب استان کرمان از لحاظ تعداد مدارس غیر انتفاعی در کرمان گفت: نزدیک به 12 درصد مدارس در کرمان مدارس غیر انتفاعی هستند.
فتحی با اشاره به مشکلات مدارس غیر انتفاعی در تامین زمین مورد نیاز و همچنین بازپرداخت وامهای دریافتی از مسئولان استان خواست در این زمینه همکاری لازم را با مدارس غیرانتفاعی استان انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه در مجموع مدارس غیر انتفاعی 110 هزار متر مربع فضای آموزشی را به خود اختصاص داده اند افزود: از مجموع مدارس غیر انتفاعی استان کرمان 422 مدرسه استیجاری می باشد.
رئیس آموزش و پرورش کرمان با اشاره به اینکه مدارس غیر انتفاعی برای تامین زمین با مشکل مواجه شده اند گفت: کمبود زمین و همچنین افزایش قیمت زمین موجب شود مدارس غیر انتفاعی توان خرید زمین نداشته باشند.
وی در زمینه وامهای دریافت شده نیز افزود: پرداخت وامهای زودبازده که گره گشای مدارس در مقطعی شد متوقف شده است و همچنین موسسان مدارس نیز در بازپرداخت وامها نیز به دلیل کوتاه مدت بودن زمان بازپرداخت با مشکل مواجه شده اند.
وی گفت: برای رفع این مشکل نیز باید همکاری لازم با موسسان مدارس غیر انتفاعی انجام شود که می تواند به پرداخت یارانه به این وامها اشاره کرد.
وی خاطر نشان کرد: به دلیل مشکلات مالی برخی از مدارس غیر انتفاعی در کرمان درحال ورشکستگی هستند که این مدارس خواهان تمدید مدت بازپرداخت وامهای دریافتی هستند.
وی همچنین خواستار بخشش جرایم ناشی از دیرکرد اقساط معوقه در کرمان شد.
فتحی گفت: راه حلهایی از جمله واگذاری زمین در مسیر مشخص و نظارت با قیمت منطقه ای از طریق سازمان مسکن و شهرسازی وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به صندلی خالی مدارس غیر انتفاعی خواستار همکاری دستگاههای دولتی در ورود دانش آموزان به این مدارس شد.
وی با اشاره به طرح رافع در این مدارس گفت: آموزش و پرورش در این طرح با شناسایی دانش آموزان نیازمند بخشی از شهریه این افراد را پرداخت می کند.
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