مدارس غیر انتفاعی کرمان توان بازپرداخت وامهای زودبازده را ندارند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش کرمان با اشاره به فعالیت 903 مدرسه غیر انتفاعی در کرمان گفت: وجود صندلی خالی، عدم توانایی در بازپرداخت وامهای زودبازده و عدم توانایی در تامین زمین، مدارس غیر انتفاعی را با مشکل مواجه کرده اند.