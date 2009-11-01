70 هزار تن ذرت دامی در استان زنجان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فردین مرادیان بعداز ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه کشاورزی استان زنجان افزود: در سال زراعی جاری، هزار و 675 هکتار از اراضی استان برای کشت ذرت علوفه‌ای اختصاص یافته است که عمده این تولیدات در بخش دامی مورد بهره‌برداری قرار می ‌گیرد همچنین میزان تولید این محصول در استان نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است.

وی، با تاکید بر ضرورت کشت و تولید گیاهان علوفه‌ای به ویژه ذرت علوفه ‌ای بیان کرد: با توجه به اینکه تولید گوشت قرمز در حدود 90 درصد به تولید علوفه از مراتع وابسته است و ازدیاد جمعیت و نیاز روز افزون جوامع از یک سو و از سوی دیگر فشار بیش از حد دام به مراتع که چهار برابر ظرفیت اصولی است، کشت این نوع محصولات را الزامی و ضرروی می ‌سازد.

مرادیان افزود: 20 تا 25 درصد این محصول به عنوان تامین کننده غذای انسان و 70 تا 75 درصد غذای دام و طیور و پنج درصد به عنوان مواد اولیه فرآورده‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مرادیان ارقام کشت شده در استان را سینگل گراس و ماکسیما اعلام کرد و ادامه داد: کار برداشت محصول در استان زنجان از روزهای گذشته آغاز شده است، همچنین این محصول علاوه بر اینکه می ‌تواند بخش بسیار زیادی از علوفه مورد نیاز دامداری‌‌های استان را تامین کند، می ‌توان از آن در سیلوهای غنی‌سازی، فرآوری و ذخیره ساخت تا به تدریج در فصل زمستان علوفه مورد نیاز صرف دام شود.