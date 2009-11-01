درآمد گمرک زنجان 6 درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محسن جامه بزرگی بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: درآمد این گمرک در هفت ماهه اول امسال بالغ بر 49 میلیارد و 158 میلیون ریال بوده است.

وی ادامه داد: همچنین صادرات نیز نسبت به سال گذشته از نظر ارزشها پنج درصد و از نظر وزن 14 درصد افزایش داشته است.

جامه بزرگی افزود:‌ وزن کالاهای وارد شده به کشور از طریق گمرک زنجان طی هفت ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 33 درصد کاهش یافته است.

مدیر گمرک استان زنجان گفت: واردات کالا نیز طی هفت ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر ارزش یک درصد افزایش و از نظر وزن 33 درصد با کاهش مواجه بوده است.

جامه بزرگی ادامه داد: تعداد پرونده های قاچاق در گمرک زنجان نسبت به سال گذشته از نظر تعداد پرونده چهار درصد و از نظر ارزش 9 دهم درصد افزایش داشته است.

وی گفت: الیاف پلی پروپین، شمش مس، روده و آسیل، روغن نباتی مایع، جوراب، سیمان خاکستری و کود اوره از جمله کالاهای صادر شده از گمرک زنجان به کشورهایی از جمله آلمان، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، سوریه و یمن است.

جامه بزرگی افزود: وزن کالاهای وارد شده از طریق این گمرک را بیش از هشت هزار و 720 تن ذکر کرد و افزود:‌ ارزش این کالا بالغ بر 588 میلیارد و 215 میلیون ریال بوده است.

مدیر گمرک استان زنجان گفت: همچنین اسباب بازی، رادیاتور، مهره و واشر، ماشین آلات پخت نان و بیسکویت، ضایعات سرب، چمن مصنوعی و ماشین آلات نساجی از کشورهای آلمان، آمریکا، هند، چین، سنگاپور و اتریش از جمله کالاهای وارداتی به استان است.