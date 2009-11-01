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۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۱۲

طی هفت ماهه سال جاری؛

درآمد گمرک زنجان 6 درصد کاهش یافته است

درآمد گمرک زنجان 6 درصد کاهش یافته است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر گمرک استان زنجان گفت:‌ درآمد گمرک زنجان در هفت ماهه نخست سال جاری، شش درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محسن جامه بزرگی بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: درآمد این گمرک در هفت ماهه اول امسال بالغ بر 49 میلیارد و 158 میلیون ریال بوده است.

وی ادامه داد: همچنین صادرات نیز نسبت به سال گذشته از نظر ارزشها پنج درصد و از نظر وزن 14 درصد افزایش داشته است.

جامه بزرگی افزود:‌ وزن کالاهای وارد شده به کشور از طریق گمرک زنجان طی هفت ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 33 درصد کاهش یافته است.

مدیر گمرک استان زنجان گفت: واردات کالا نیز طی هفت ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر ارزش یک درصد افزایش و از نظر وزن 33 درصد با کاهش مواجه بوده است.

جامه بزرگی ادامه داد: تعداد پرونده های قاچاق در گمرک زنجان نسبت به سال گذشته از نظر تعداد پرونده چهار درصد و از نظر ارزش 9 دهم درصد افزایش داشته است.

وی گفت: الیاف پلی پروپین، شمش مس، روده و آسیل، روغن نباتی مایع، جوراب، سیمان خاکستری و کود اوره از جمله کالاهای صادر شده از گمرک زنجان به کشورهایی از جمله آلمان، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، سوریه و یمن است.

جامه بزرگی افزود: وزن کالاهای وارد شده از طریق این گمرک را بیش از هشت هزار و 720 تن ذکر کرد و افزود:‌ ارزش این کالا بالغ بر 588 میلیارد و 215 میلیون ریال بوده است. 

مدیر گمرک استان زنجان گفت: همچنین اسباب بازی، رادیاتور، مهره و واشر، ماشین آلات پخت نان و بیسکویت، ضایعات سرب، چمن مصنوعی و ماشین آلات نساجی از کشورهای آلمان، آمریکا، هند، چین، سنگاپور و اتریش از جمله کالاهای وارداتی به استان است.

کد مطلب 974942

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