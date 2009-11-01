به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی صبح امروز یکشنبه در مراسم افتتاح دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف گفت: تنها چیزی که از انسان باقی می ماند اندیشه اوست و به همین دلیل تمامی انسان ها مدیون چنین مکان های علمی هستند که در تربیت نقش کلیدی ایفا می کنند.

آقازاده افزود: موفقیت بحث هسته ای کشور مدیون این دانشگاه و همتاهای دیگر آن است زیرا با انگیزه و نیرویی که در دانشجویان و فارغ التحصیلان آنها وجود دارد می توان تمامی مشکلات و کمبودهای این دانش کشور را جبران کرد.

وی اظهار داشت: اگر به نیروی جوان کشور اعتماد کنیم مانند دانش هسته ای در تمامی بخشهای دیگر نیز پیشرفت کرده و جواب خواهیم گرفت. اگر صنعت هسته ای امروز یک تابلوی برجسته ایران است مدیون انسانهای فرهیخته و دانشمند دانشگاهی کشور به خصوص دانشگاههایی مانند دانشگاه صنعتی شریف است.

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ادامه داد: ناباوریهایی که در کشور در خصوص تحقق صنعت هسته ای کشور وجود داشت، موجب آسیب ها و سختی های زیادی به دانشمندان و نخبگان ما شد اما این افراد توانستند ما را به دنیا بقبولانند به طوری که ما در گذشته حتی مورد تمسخر بزرگان خودمان هم در دانش هسته ای قرار می گرفتیم اما امروز مورد تحسین تمامی دنیا هستیم.

آقازاده تاکید کرد: صنعت هسته ای ما بیش از آنکه ما را متعجب کند مخالفان و دشمنان ما را در شگفتی برده است زیرا این صنعت امروز با صنعت هسته ای دنیا برابری و رقابت می کند.

وی تصریح کرد: امروز هنوز هم همچنان بعضی ها باور نمی کنند که ما می توانیم در بخشهای مختلف که یکی از آنها ساخت نیروگاه است به خودکفایی برسیم. من مطمئنم در آینده ای نزدیک جشن راه اندازی نیروگاههای هسته ای را خواهیم داشت و این امر محقق نخواهد شد مگر با اعتماد به نیروی جوان و دور کردن آنها از دغدغه های سیاسی.

آقازاده اضافه کرد: این دانش ما است که مخالفان ما را مجبور به پذیرش و تسلیم می کند و به ما اجازه چانه زنی می دهد. در غیر این صورت برترین سیاستمداران هم اگر دستشان خالی باشد کار به جایی نمی برند. قدرت امروز کشور و توانایی های هسته ای آن نتیجه تلاش هزاران نفر کارشناس و نخبه است که ما توانستیم تلاشهای آنها و خدماتشان را جبران کنیم.

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: آنها که سیاستمداران را قدرتمند کردند که پشت میز بنشینند و مذاکره کنند و پله های ترقی را طی کنند، همین جوانان هستند.

دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف امروز یکشنبه با حضور رئیس فعلی و سابق سازمان انرژی اتمی و رئیس دانشگاه صنعتی شریف افتتاح شد. ریاست این دانشگاه برعهده دکتر جعفر توفیقی وزیر علوم دولت هشتم است.