رهاسازی گورخر آسیایی در پارک ملی/ نسل گورخر بومی منقرض شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، عباسعلی دامنگیر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: به دلیل شکار بی رویه گورخر آسیایی در زیستگاه های کرمان به خصوص پارک ملی خبر در شهرستان بافت، نسل این حیوان منقرض شده است.

وی افزود: برای احیاء نسل این حیوان منحصر بفرد در زیستگاه های کرمان هشت راس گوره خر آسیایی از استان یزد به پارک ملی خبر در کرمان منتقل شده است.

دامنگیر اضافه کرد: برای حفظ حیات این حیوان 100 هکتار از اراضی این منطقه حصارکشی شده است و شرایط لازم برای زندگی این گونه و احیاء آن در منطقه ایجاد شده است.

وی افزود: این گونه جانوری به دلیل شرایط مطلوب پارک ملی خبر شروع به زاد و ولد کرده است و امیدواریم تعداد این حیوان در منطقه افزایش یابد.

دامنگیر خاطرنشان کرد: به دلیل خشکسالی پیاپی و مبارزه با آنفلوانزای پرندگان شکار در استان کرمان ممنوع شده است اما در برخی موارد شاهد شکار غیرمجاز هستیم که با شدت با این افراد برخورد می شود.

وی با اشاره به خشکسالی و کاهش زاد و ولد حیوانات گفت: ذخایر حیات وحش استان کاهش یافته است و شکار موجب می شود حیات حیوانات با تهدید مواجه شود که گارد حفاظتی محیط زیست به شدت با این پدیده برخورد می کند.

دامنگیر عنوان کرد: متاسفانه شکارچیان توجه نمی کنند و حیات وحش را تهدید می کنند.

وی با اشاره به اینکه ارتقاء فرهنگ مردم بخصوص مردم بومی مناطق مختلف یکی از اصول حفظ محیط زیست است، افزود: در این زمینه کارگاه های مختلفی برگزار شده است که امیدواریم در کاهش شکار غیرمجاز موثر واقع شود.