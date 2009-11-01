پایان جشنواره مقام نوازان جوان با تقدیر از همه گروه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه این جشنواره که دیشب در فرهنگسرای نیاورانبرگزارشد ضمن برگزاری پنج اجرای دیگر، هدایایی نیز به رسم یاد بود به تمامی گروه های شرکت کننده تعلق گرفت.

رئیس فرهنگسرای نیاوران که پس از اجرای گروهی از کردستان به روی صحنه آمده بود گفت : هر قوم و ملتی شناسنامه ای دارد و فرهنگ هر قوم شناسنامه اوست . بی توجهی به اقوام بی توجهی به هویت آنهاست و آنگاه که اقوام به فراموشی سپرده می شوند خلاء فرهنگی جای آن را می گیرد و آن قوم فروپاشیده و به هرزه راه ها کشیده می شود.

خسرو زینال پور با یاد آوری این نکته که آداب ، سنن، ارزش ها، هیجانات ، احساسات و اسطورها در بین مردم و قومیت ها در مسیر هنر جریان می یابد گفت : خداوند حکیم تنوع را در بین مردمان بوجود آورده از آن جهت که تعاملات و آشنایی ها به کمال بیانجامد و هنر بهترین و صلح جویانه ترین واسط این تعامل و باعث ایجاد تعادل و تلطیف آن است.

درادامه این مراسم نوبت گروهی از بوشهر رسید که با لباس های سفید محلی در حال اجرای قطعه ای، از در ورودی سالن وارد شدند و باعث ایجاد شور و نشاطی میان تماشاگران شدند.

احمد صدری مسئول هیئت انتخاب آثار نیز ضمن اشاره به اینکه کیفیت آثار رسیده از سوی جوانان در حد بسیار بالایی بوده گفت : ما در کمیته انتخاب آثار تصور نمی کردیم در این حد از طرف جوانان با اجراهای قوی برخورد کنیم . بعضی از این سازها خیلی جوان پسند نیستند و حتی نواختنشان بسیار مشکل ولی در این جشنواره دیدید که جوانان با تکنیک و بسیار دقیق آثار را اجرا می کردند . این جوانان سال ها زحمت کشیده اند و برای یاد گیری این سازها سال ها انرژی گذاشته اند.

وی افزود : باید به نوازندگان جوان موسیقی مقامی تبریک گفت که در این حد در حفظ ،احیاء و اشاعه سازها کوشیده اند و متوجه شده اند که موسیقی یک فرهنگ است و آنها بار فرهنگی قومشان را منتقل می کنند.

احمد صدری اضافه کرد : به نظر می رسد نوازندگان رسالت خود را به نحو اکمل اجرا کرده اند و جا دارد مسئولین فرهنگی کشور و سیاست گذاران کلان فرهنگی توجه بیشتری به این نوع موسیقی و این نوازندگان داشته و در مقابل آنان ادای وظیفه کرده و حمایت های مادی و معنوی خود را از آنها دریغ نکنند تا فرهنگ قومی مناطق حفظ شود.

وی در پایان سخنانش اضافه کرد : ما امیدواریم این جشنواره به صورت سالیانه برگزار شود و این کار نیازمند حمایت های مادی و معنوی مسئولین فرهنگی است.

در بخش پایانی این مراسم گروه های شرکت کننده در جشنواره موسیقی مقام نوازان جوان معرفی شده و لوح یاد بود و هدایای خود را دریافت کردند. از دیگر بخش های ویژه دراین جشنواره بخش اجرای اساتید بود که در شب پایانی به عاشیق های آذربایجان به سرپرستی استاد حسن اسکندری اختصاص داشت.

یادآور می شود جشنواره موسیقی مقام نوازان جوان به مناسبت میلاد امام رضا (ع) به مدت سه روز از هفتم تا نهم آبان ماه در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران با حضور14 گروه از 11 استان برگزار شد.