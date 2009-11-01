115 هزار و 348 کیلوگرم انواع گوشت در زنجان معدوم شد

محمد رشید کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: در کشتارگاههای دام و طیور استان زنجان در ششماهه اول سال جاری، مقدار دو میلیون و 961 هزار و 732 کیلوگرم گوشت از سوی اداره کل دامپزشکی استان مورد بازرسی بهداشتی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در شش ماهه اول سال 88 در کشتارگاههای دام استان، تعداد 35 هزار و 725 رأس دام و در کشتارگاههای طیور نیز پنج میلیون و 450 هزار و 933 قطعه به وزن 11 میلیون و 476 هزار و 247 کیلوگرم تحت نظارت اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان، کشتار گردید.



کرمی افزود: هشت هزار و 858 مورد بازرسی از اماکن تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی در شش ماهه اول سال 88 توسط اداره کل دامپزشکی استان صورت گرفته است.



مدیرکل کل دامپزشکی استان زنجان یادآور شد: در این بازدیدها، هفت مورد از متخلفان، به مراجع قضایی معرفی شده اند و 15 هزار و 633 کیلوگرم مواد خام دامی فاسد و تاریخ مصرف گذشته نیز ضبط و معدوم شده است.



از خرید فرآورده های خام دامی از دستفروش ها خودداری کنید



کرمی تصریح کرد: با توجه به اینکه فرآورده های خام دامی به خصوص ماهی (منجمد یا تازه) در صورت عدم رعایت شرایط نگهداری و عرضه غیر بهداشتی، در مدت بسیار کوتاهی فاسد شده و احتمال مسمومیت و آلودگی مصرف کنندگان را در بردارد.

وی افزود: برای حفظ سلامتی خود و خانواده از خرید مواد یاد شده از افراد دستفروش و سودجو که بدون نظارت دامپزشکی عرضه می شود، جدا خودداری شود.