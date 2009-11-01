معرفی روزانه یک هزار و 600 نفر برای قرار گرفتن در لیست مظنونین "اف بی آی"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، "اف بی آی" در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که شمار افراد حاضر در لیست مظنونین تروریستی به 400 هزار نفر افزایش یافته است.

بر اساس آخرین اطلاعات کمیته قضایی سنا که توسط اف بی آی در ماه سپتامبر انجام شد، طی مدت 12 ماه که در ماه مارس سال جاری پایان یافت، جامعه اطلاعاتی آمریکا روزانه یک هزار و 600 نفررا برای لیست مظنونین تروریستی اف بی آی معرفی کرده است.

همچنین مقامات اف بی آی اعلام کردند که معرفی هر شخص لزوما به معنای اسم نویسی آن در لیست مظنونین تروریستی نیست و این احتمال وجود دارد که یک نام مستعار یا نامی متفاوت برای شخصی که قبلا در لیست مظنونین اسم نویسی کرده است، باشد.

به نوشته واشنگتن پست، لیست مظنونین تروریستی شامل بیش از 400 هزار اسم خاص و بیش از یک میلیون مدخل است. کمیته قضایی سنا اعلام کرده است که مقامات هر روز درخواست حذف 600 نام و اصلاح 4 هزار و 800 اطلاعات مهم را کرده اند.

این روزنامه آمریکایی در ادامه می نویسد: کمتر از 5 درصد افراد در این لیست شهروندان آمریکایی یا مقیمان دائمی این کشور هستند. همچنین 9 درصد از افراد مشمول این لیست اجازه خروج از آمریکا را ندارند.

بر اساس این گزارش این اطلاعات در پی سوالات متعدد اعضای کمیته قضایی سنا از مدیر پلیس فدرال آمریکا منتشر شد.