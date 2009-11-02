حسن زاده به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این مجموعه 100 قسمتی از هفته آینده شروع می‌شود، هر بخش از این مجموعه چهار دقیقه است. تصویربرداری "آشیانه" یک ماه طول می‌کشد. داستان درباره زن و شوهری است که هر بار با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

وی ادامه داد: نویسنده این مجموعه ریحانه حسن‌زاده است و "آشیانه" برای گروه اقتصاد شبکه یک تولید می‌شود. زمان پخش مجموعه هنوز مشخص نیست، اما پس از پایان تصویربرداری و مراحل فنی پخش "آشیانه" شروع می‌شود.

محمد حسن‌زاده کارگردانی برنامه "نیمرخ"، مجموعه "بیست" و برنامه ترکیبی "نسخه" را در کارنامه دارد.