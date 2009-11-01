جزئیات طرح تامین آتیه مهر امام رضا (ع) برای آینده همه فرزندان ایرانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس نادعلی الفت پور درباره جزئیات این طرح گفت: کارگروهی با مسئولیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه تدوین دستورالعمل ها و ساز و کارهای اجرایی این طرح را برعهده خواهند داشت.

وی ادامه داد: در این طرح برای هر نوزاد ایرانی (براساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور) حساب سپرده پس اندازی افتتاح خواهد شد و دولت هنگام افتتاح حساب حداقل مبلغ 10 میلیون ریال برای هر نوزاد اختصاص خواهد داد و علاوه بر آن ماهانه مبلغی از طرف ولی نوزاد و دولت به این حساب واریز خواهد شد.

سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی بیان کرد: وجوه این حساب توسط صندوق مهر امام رضا (ع) از طریق بانک، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری به منظور حفظ و ارتقاء ارزش وجوه سرمایه گذاری خواهد شد.

سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی با اعلام اینکه واریز وجوه برای هر فرد تا سن 18 سالگی است، تاکید کرد: البته تعهدات دولت دو سال بیشتر از سن مزبور ادامه خواهد داشت و در این طرح سهم دولت متناسب با وضعیت درآمدی خانوارها تعیین خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: از سن 18 سالگی امکان برداشت موجودی حساب ناشی از مبالغ واریزی به اضافه سود حاصل از سرمایه گذاری برای مصارف تامین مسکن برای صاحب حساب، ایجاد فرصت شغلی اولیه برای کسب و کار صاحب حساب، ازدواج صاحب حساب، تحصیلات عالی و حوزوی صاحب حساب، درمان بیماریهای صعب العلاج صاحب حساب (مستثنی از قید 18 سال) و حج تمتع امکانپذیر است.

الفت پور تاکید کرد: همچنین وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف شده اند نسبت به تامین زمین مورد نیاز جهت ساخت واحدهای مسکونی طرح و تسهیلات لازم از جمله وضع نرخ ترجیحی اراضی اقدام کنند.

سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی اظهار کرد: سازمان حسابرسی به عنوان امین طرح مسئولیت نظارت بر طرح و ارائه گزارشهای مالی و عملکرد را به کارگروه بر عهده دارد.

وی یادآور شد: این طرح در راستای اهداف و برنامه های دولت جمهوری اسلامی ایران و منویات رئیس جمهور به منظور التزام به پاسخگویی و نهادینه کردن تامین آتیه فرزندان، کمک به رفع مشکلات آنان از طریق آینده‌نگری با همکاری مشترک خانواده ها و دولت خدمتگزار تصویب شده و در آینده ای نزدیک اجرا خواهد شد.