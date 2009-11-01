راهپیمایی 13 آبان باید مظهر عینی وحدت در جامعه باشد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام سید موسی موسوی ظهر شنبه در حاشیه مراسم کلنگ زنی مرکز نازایی بیمارستان بعثت سنندج در گفتگو با خبرنگاران رسانه های جمعی استان اظهار داشت: مردم کشور با حضور گسترده در راهپیمایی 13 آبان این روز را به مظهر عینی وحدت و اتحاد در جامعه تبدیل نمایند.

وی ادامه داد: وقوع حادثه ای مهم همچون 13 آبان در روزهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی ایران دوام و قوام این انقلاب تاریخی را بیمه کرد و امروز همه وظیفه داریم که در راستای دفاع از ارزشهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی با حضور گسترده در صحنه یاوه گویی های دشمنان را محکوم نمائیم.

نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان با اشاره دسیسه ها و توطئه های بی پایان دشمنان نظام اسلامی در طول 30 سال گذشته خاطرنشان کرد: ما هر چه داریم به برکت وجود اتفاقات گرانقدر و ایام مبارکی همچون 13 آبان است و به همین دلیل دشمنان همیشه سعی می کنند که میزان حضور مردم در روزها و رویدادهای این چنین کم رنگ باشد.

حجت الاسلام موسوی عنوان کرد: پس از گذشت 30 سال و در سایه راهبری های امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و با حضور همه جانبه مردم در صحنه تمامی دسیسه های دشمنان نقش برآب شده و امروز نیز با توجه به شرایط موجود همه وظیفه دارند که با نشاط هر چه بیشتر در این روز تاریخی شرکت نمایند.

وی گفت: هیچ قدرتی چه از درون و چه از بیرون نخواهد توانست خدشه ای به حضور همه جانبه مردم در راهپیمایی روز 13 آبان وارد نماید و بدون شک این موفقیت در راستای حضور مردم و وحدت موجود در جامعه اسلامی به وجود آمده است.

نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان در پایان اظهار امیدواری کرد: 13 آبان ماه سال جاری مردم استان کردستان همگان با مردم سایر استان های کشور حضوری گسترده و تاریخی را در راهپیمایی به نمایش بگذارند.