رشد 75 درصدی تکمیل اظهارنامه مالیاتی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل افضلی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه تامین منابع بودجه استان کردستان اظهار داشت: در هفت ماهه اول سال جاری میزان تکمیل اظهار نامه های مالیاتی در استان کردستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 57 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: روند همکاری و تعامل مردم استان کردستان با اداره کل امور مالیاتی بسیار خوب و راضی کننده است و خوشبختانه در راستای انجام اقدامات مختلف سخت افزاری و نرم افزاری در استان نیز هر ساله بر میزان جمع آوری مالیات افزوده می شود.

مدیر کل امور مالیاتی استان کردستان سهم استان از در آمد مالیات بر فروش فرآورده های نفتی در پنج ماهه اول سال را حدود 50 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ می گردد.

رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کردستان در ادامه این جلسه بر تسریع در وصول درآمد از سوی دستگاه های اجرایی وصول کننده درآمد در مدت باقی مانده از سال تاکید کرد و بیان داشت: برای برنامه ریزی در جهت وضعیت درآمدهای استان باید در وصولی ها از سوی دستکاه های اجرایی استان تسریع شود .

کیومرث امیری افزود: چنانچه گمرکات استان تجهیز شود و ابزار مورد نیاز برای امر واردات و صادرات فراهم گردد به طور قطع درآمد ناشی از این بخش نیز از رشد هندسی بسیار زیادی برخوردار خواهد شد .