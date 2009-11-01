واگذاری مخابرات در جلسه کمیسیون ویژه اصل 44 بررسی می شود

علی اصغر یوسف نژاد عضو کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه صبح روز دوشنبه این کمیسیون موضوعات مختلفی ازجمله موضوع واگذاری سهام مخابرات که پیش ازاین هم در کمیسیون مطرح شده بود، بررسی خواهد شد.

وی افزود: درجلسه فردا بررسی خواهیم کرد که آیا این واگذاری اشکال قانونی داشته یا در اجرا و آئین نامه ای قانونی برای واگذاری مخابرات مشکل داریم.

یوسف نژاد تصریح کرد: اعضای کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی دو هفته پیش نیز در رابطه با موضوع واگذاری مخابرات جلسه ای را با وزیر اقتصاد و دارایی ، بورس و سازمان خصوصی سازی برگزار کرده و موضوعات پیرامون آن را بررسی نمود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در جلسه صبح روز دوشنبه کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی به این جمع بندی خواهیم رسید که آیا درباره واگذاری مخابرات ، قانون نیاز به اصلاح دارد و یا اینکه باید به شکل دیگری با این موضوع برخورد کرد.