محرومیت سنگین در انتظار علی کریمی/ شیث تقدیر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در دقایق پایانی این دیدارعلی کریمی کاپیتان استیل آذین به دلیل فحاشی و حمله ور شدن به سمت داور از سوی مسعود مرادی داور این دیدار از زمین مسابقه اخراج شد.

کریمی در نیمه دوم دیدار استیل آذین و پرسپولیس در یک صحنه روی تصمیم داور مسابقه با رضا سخندان کمک داور دوم این دیدار درگیری لفظی داشت که منجر به دریافت کارت زرد اول این بازیکن شد.

بدنبال حوادث این دیدار مسعود مرادی در گزارشی به کمیته داوران فدراسیون فوتبال، رفتار زشت علی کریمی و فحاشی این بازیکن مطرح فوتبال کشور را تقبیح کرد که به نظر می رسد با توجه به شدت عمل کریمی در این صحنه نسبت به داور مسابقه از سوی کمیته انضباطی محرومیت سنگینی در انتظار کاپیتان استیل آذین باشد.

مسعود مرادی با وجود برخورد زشت علی کریمی نسبت به خود، از رفتار جوانمردانه شیث رضایی که مانع از ادامه درگیری های اواخر این مسابقه شد، تقدیر کرد و خواستار قدردانی ویژه از این بازیکن تیم پرسپولیس شد.