به گزارش خبرنگار مهر، این کارگردان زن سینمای ایران در بخش مسابقه هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی چشم سوم هند به عنوان داور حضور دارد. در این جشنواره که از سوم تا دهم دسامبر (12 تا 19 آذرماه) در بمبئی برگزار می‌شود، فیلم سینمایی "حقیقت گمشده" ساخته محمد احمدی نیز حضور دارد.

درخشنده در کارنامه خود کارگردانی فیلم‌هایی چون "خواب‌های دنباله‌دار"، "بچه‌های ابدی"، "شمعی در باد"، "رابطه"، "پرنده کوچک خوشبختی" و... را ثبت کرده است. وی قصد دارد امسال کارگردانی فیلم سینمایی "هیس! دختران فریاد نمی‌زنند" را آغاز کند. ضمن اینکه درخشنده مذاکره برای تولید فیلمی در هند را به مراحل پایانی رسانده است.

جشنواره بین‌المللی فیلم چشم سوم هند پیش از این قرار بود در ماه اکتبر امسال برگزار شود که به دلیل برگزاری انتخابات محلی در این کشور به ماه دسامبر موکول شد.