کارگردان مجموعه ‌بیادماندنی "خانه سبز" درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، رسام کارگردان تلویزیون ایران پس از تحمل بیماری سرطان خون امروز در بیمارستان لاله تهران از دنیا رفت. وی تولید مجموعههای موفق "همسران" و "خانه سبز" را در کارنامه داشت. او سالها با بیژن بیرنگ همکاری و فیلمهای سینمایی "علی و غول جنگل" و "سیندرلا" را به همراه او کارگردانی کرد.
رسام پس از دو مجموعه خاطرهانگیز "خانه سبز" و "همسران"، مجموعههای "سرزمین سبز"، "مروارید سرخ"، "بزرگمرد کوچک" و "غیر محرمانه" را کارگردانی کرد. زمان مراسم تشییع پیکر این مرحوم به زودی اعلام میشود.
خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به خانواده، دوستان و همکاران وی تسلیت میگوید و برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر مسئلت میکند.
