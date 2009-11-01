به گزارش خبرنگار مهر، این بازیکن که از سوی ستاد منشور اخلاقی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال تا پایان نیم فصل لیگ برتر با محرومیت مواجه شده بود، از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مورد عفو قرار گرفت.

مسئولان باشگاه استقلال با این امید که می توانند از وجود حنیف عمران‌زاده در دیدارهای آتی استفاده کنند، او را برای همراهی تیم در بازی مقابل شاهین بوشهر در نظر گرفته بودند که نامه جدید سازمان لیگ آنها را غافلگیر کرد.

براساس اعلام غلامحسین مظلومی، مدیر تیم فوتبال استقلال تهران نامه‌ای از سازمان لیگ فدراسیون فوتبال به باشگاه استقلال آمده که در آن تاکید شده است، محرومیت حنیف عمران‌زاده از تاریخ 11 آبانماه به اتمام می رسد و این بازیکن می تواند آبی پوشان را در دیدارهای آتی همراهی کند.