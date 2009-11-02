رتبه بندی دانشگاههای دنیا/ دانشگاه تهران در میان 500 دانشگاه برتر دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، رتبه بندی سال 2009 دانشگاه شانگهای جیاو تانگ (Shanghai Jiao Tong University) مشهور به رتبه بندی شانگهای اعلام شد که بر اساس آن دانشگاه تهران در میان 501 دانشگاه رتبه بندی شده در جهان رتبه ای میان 402 تا 501 را به خود اختصاص داده است.

دانشگاه شانگهای جیاو تانگ از سال 2003 بر اساس شاخصهایی مانند سطح آموزش دانشگاه­ها، سطح اعضای هیئت علمی، تولیدات علمی و اندازه دانشگاه­ها اقدام به رتبه بندی دانشگاه ها در سطح جهان کرده است. همچنین امتیاز کلی 100 دانشگاه اول از امتیاز 100 اعلام شده است.

10 جایگاه اول در رتبه بندی امسال شانگهای به ترتیب به دانشگاههای هاروارد، استنفورد، کالیفرنیا برکلی، کمبریج، موسسه تکنولوژی ماساچوست، موسسه تکنولوژی کالیفرنیا، کلمبیا، پرینستون، شیکاگو و آکسفورد اختصاص یافته است.

امتیاز کلی دانشگاه هاروارد 100، استنفورد 73، کالیفرنیا برکلی 71، کمبریج 70، موسسه تکنولوژی ماساچوست 69.5، موسسه تکنولوژی کالیفرنیا 64، کلمبیا 61، پرینستون 60، شیکاگو 57 و آکسفورد 56 اعلام شده است.

دانشگاه تهران نیز برای اولین بار در تاریخ رتبه بندی شانگهای به عنوان دانشگاه اول ایران در رتبه ای میان 402 تا 501 در سطح دانشگاههای جهان قرار گرفت.

این در حالی است که دانشگاه تهران در رتبه بندی سالهای گذشته شانگهای موفق به دستیابی به جایگاه قابل توجهی نشده بود.

همچنین دانشگاه تهران در رتبه بندی موضوعی و رتبه بندی بر اساس رشته های تحصیلی رتبه ای را طی سه سال گذشته به دست نیاورده است.

بر اساس رتبه بندی جدید شانگهای امتیاز دانشگاههایی که رتبه های یک تا 10 را به دست آورده اند، تغییر چندانی نداشته است و تقریبا این امتیازات طی سه سال اخیر ثابت باقی مانده اند.

شانگهای در رتبه بندی خود 100 دانشگاه برتر دنیا را بر اساس امتیازات رده بندی می کند اما دانشگاههایی که در رتبه های بالاتر از 100 قرار می گیرند را بر اساس امتیاز کسب شده در دسته های 101 تا 200، 201 تا 302، 303 تا 401 و 402 تا 501 تقسیم بندی می کند به گونه ای که دانشگاههای میان 101 تا 201 از امتیاز بالاتری نسبت به رتبه های بالاتر برخوردارند اما میان دانشگاههایی که در این دسته قرار گرفته اند رتبه بندی صورت نمی گیرد و دانشگاهها بر اساس حروف الفبا طبقه بندی می شوند.