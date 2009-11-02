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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۹:۰۸

"خبر مهم" از "قصه‌های خیلی قشنگ"

"خبر مهم" از "قصه‌های خیلی قشنگ"

کتابهای خبر مهم، آهوی سرگردان و مادر مسیحیِ من از مجموعه "قصه‌های خیلی قشنگ" توسط انتشارات محراب قلم منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، "خبر مهم و شش قصه دیگر" کتابی است از محمود پوروهاب که آن را حمیدرضا بیدقی تصویرگری کرده و شامل داستانهایی مانند دوست، خبر مهم، کسی که محبت نداشته باشد، این لباس را می‌شود شست، چه پسر خوبی!، مرد مهربان و چرا گریه می‌کنی؟ است. این کتاب به موضوع مهربانی با کودکان می‌پردازد.

کتاب "آهوی سرگردان و هفت قصه دیگر" نوشته محمود پوروهاب هم با تصویرگری حمیدرضا بیدقی منتشر شد.

این کتاب نیز از سری کتابهای مجموعه "قصه‌های خیلی قشنگ" درباره مهربانی با حیوانات و شامل داستانهایی مانند خروس تنها، گربه تشنه، سگی در بیابان، بگذارید راحت باشد، جوجه‌های قشنگ، مرا نجات بده، آهوی سرگردان و به خاطر یک کار خوب است.

   

دیگر کتاب این مجموعه "مادر مسیحیِ من و پنج قصه دیگر" نام دارد که آن را مجید ملامحمدی نوشته و حمیدرضا بیدقی تصویرگری کرده است.

این کتاب به موضوع احترام به پدر و مادر می‌پردازد و شامل داستانهایی مانند یک روز زیبا، سرانجامِ مردِ خسیس، پسر باادب، به جای مادر، مادر مسیحی من و مژدگانی است.

هر کدام از سه کتاب اخیر در شمارگان 3300 نسخه توسط انتشارات محراب قلم چاپ شده است.

کد مطلب 975059

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